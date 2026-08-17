Guerra en Irán: Trump amenaza con bombardear Omán si obstaculiza un acuerdo en el Estrecho de Ormuz

Publicado el 17 de agosto de 2026 a las 14:51, actualizado el 17 de agosto de 2026 a las 3:20 p.m. Lectura: 1 min.

La situación sigue estancada en Oriente Medio. Y Donald Trump sigue actuando como Donald Trump y haciendo amenazas todo el tiempo. El presidente de Estados Unidos amenazó esta vez este lunes 17 de agosto con bombardear Omán si el país comienza “al otro lado de” de un acuerdo sobre el Estrecho de Ormuz.

Mascate y Teherán mantienen conversaciones desde hace semanas sin Washington sobre este paso marítimo estratégico.

“Si Omán se interpone en nuestro camino, les bombardearemos la cara”declaró el presidente estadounidense al periodista de Fox News Trey Yingst, según su publicación en X (antiguo Twitter), en respuesta a una pregunta sobre los intercambios en curso entre los dos países.

Funcionarios iraníes y omaníes llevan varias semanas negociando para llegar a un acuerdo sobre el paso de barcos por el estrecho de Ormuz, que discurre entre las costas de ambos países.

Teherán bloquea el estrecho casi continuamente desde finales de febrero, tras el ataque israelí-estadounidense a Irán, que desencadenó la guerra en Oriente Medio. En respuesta, Estados Unidos impuso un bloqueo de los puertos iraníes.

“Las conversaciones entre Irán y Omán continúan en serio”dijo el lunes un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní. “Se están produciendo intercambios de opiniones sobre el texto de la declaración conjunta. »

Donald Trump también pidió el lunes en Fox News que Irán “levante la bandera blanca de la capitulación”. “No tengo prisa”añadió, estimando que las elecciones legislativas de mitad de período en noviembre “No cambia nada en mis pensamientos. »

El reportero de Fox News Trey Yingst también afirma que Donald Trump reconoció la existencia de una línea de comunicación directa entre Washington y la Guardia Revolucionaria, la poderosa fuerza armada de la República Islámica.

Teherán reafirmó el sábado que el Estrecho de Ormuz “seguirá siendo iraní”después de que Donald Trump afirmara que este paso, por el que pasó una quinta parte del petróleo mundial antes de la guerra, sería parte de territorio estadounidense una vez que Irán “vencido”.