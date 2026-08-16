Hackeo masivo de la plataforma fiscal: la fiscalía de París abre una investigación

Publicado el 16 de agosto de 2026 a las 12:51 p.m. Lectura: 3 min.

La investigación se abrió en particular por “extracción fraudulenta de datos contenidos en un sistema automatizado de tratamiento de datos personales implementado por el Estado”. Se trata también, entre otras cosas, de “participación en una asociación criminal con vistas a preparar un delito punible con al menos cinco años de prisión”.

Este sonado ciberataque contra el sistema de información tributaria permitió extraer datos de contribuyentes y empresas durante una operación “más sofisticado” eso “en el pasado”lamentó el viernes la administración tributaria.

Este nuevo ataque informático a gran escala podría relanzar el debate sobre la seguridad de los sistemas de información del Estado, mientras que episodios anteriores han protagonizado las noticias en las últimas semanas (ANTS, Insee, etc.).

En total, 678.000 usuarios, particulares y empresas se ven afectados por este hackeo a la Dirección General de Finanzas Públicas (DGFiP).

En el caso de las personas físicas, los datos robados se refieren en particular al nombre y apellido, el cociente familiar, la renta fiscal de referencia y el tipo de retención en origen, detalló la directora general de finanzas públicas, Amélie Verdier.

Los datos robados “no permitir el acceso a la cuenta segura en impots.gouv.fr” Sin embargo, quiso tranquilizar a las autoridades fiscales precisando que se contactaría con los usuarios afectados a principios de la próxima semana, en particular para advertirles de los riesgos de suplantación de identidad. Matignon confirmó el sábado por la noche que “Usuarios afectados por el incidente” será “contactado a partir del lunes”.

Por tanto, la DGFIP afirma que los espacios de los usuarios no fueron comprometidos, pero sí el autor del hack. “comparte capturas que muestran el acceso a intercambios de impuestos privados y afirma que 6.366.056 solicitudes son accesibles”declara en X un responsable del sitio especializado “French Breaches”, que documenta los ciberataques cometidos en Francia.

“El hacker afirma tener nombres, fechas de nacimiento, direcciones, identificadores de terrenos, parcelas catastrales e información sobre las propiedades poseídas”y tener “todavía acceso a la cuenta DGFiP”dice “Infracciones francesas”.

La justicia parisina ha visto multiplicarse en los últimos meses los intensos ciberataques en Francia. Como resultado, los piratas informáticos se desenmascararon detrás de sus pantallas, como estos dos presuntos piratas informáticos, de 22 y 15 años, acusados ​​en junio tras el desmantelamiento del grupo “Dumpsec”, que había atacado en particular a la Asamblea Nacional.

Esta banda se especializó en la extracción y reventa de datos informáticos sensibles, contando en su supuesta cacería con varias decenas de millones de datos y más de 1.500 empresas o entidades (la marca de bricolaje Leroy Merlin, varias federaciones deportivas o sitios médicos, etc.).

La juventud de los miembros de la célula “Dumpsec” corresponde a menudo al currículum de los piratas que caen en las redes de la justicia.

A finales de enero de 2026, dos de estos presuntos piratas informáticos fueron acusados ​​de haber atacado, en otro caso, las interfaces de las academias de Reunión, Reims y Clermont-Ferrand, en particular, en el otoño de 2025.

En el momento de su acusación, el más joven tenía 17 años, mientras que el mayor, de 20 años, ya era conocido por la policía por actos similares, según la fiscalía de París.

A finales de 2025 y principios de enero, La Poste y el Postal Bank fueron víctimas de ciberataques que dejaron sus servicios fuera de servicio durante un tiempo. Los ataques también se han dirigido a los seguros de salud, a la CAF o a la Agencia Nacional de Títulos Garantizados (ANTS), o incluso, desde hace mucho tiempo, a numerosos hospitales.

A principios de 2026, un joven, nacido en 2007, también fue acusado de su presunta participación en la piratería masiva de datos de la Federación Francesa de Tiro, utilizados para robar armas en Francia.

A este ciberataque le siguieron ataques y robos de armas de fuego -por allanamiento de morada o mediante el uso de falsas calidades, como por ejemplo agentes de policía falsos- en perjuicio de varios miembros de la federación en diferentes partes del país.

Finalmente, en abril, un joven presunto hacker, de 21 años y escondido detrás del alias “HexDex”, fue acusado y encarcelado. La sección de lucha contra la ciberdelincuencia de la fiscalía de París lo relaciona con un centenar de informes sobre piratería de sitios web del 19 de diciembre de 2025.

Entre sus supuestos objetivos se encontrarían multitud de federaciones deportivas francesas (vela, atletismo, deportes de motor, gimnasia, esquí, liga de rugby, aikido, deporte universitario, montaña, escalada e incluso deportes para discapacitados). Sin olvidar los servidores sensibles como el Sistema de Información de Armas, que enumera a las personas que poseen armas.