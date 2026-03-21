Por qué son necesarias las alianzas locales con LFI

Ya he tenido la oportunidad de decir en varias ocasiones lo mal que pienso de la línea política defendida por Jean-Luc Mélenchon y La France insoumise (LFI), pero me alegro de que, frente a la derecha y la extrema derecha, finalmente haya sido posible encontrar acuerdos de toda la izquierda en muchas ciudades. Aunque entendemos perfectamente que en algunos de ellos, como París o Marsella, esto no es necesariamente posible ni deseable.

Lo que hoy amenaza el futuro del país, el de Europa y los derechos y libertades de nuestros conciudadanos no es, por supuesto, ni la izquierda ni siquiera LFI y su 10% de votantes a pesar de los excesos de sus líderes. De hecho, es la extrema derecha putinista-trumpista la que está a las puertas del poder gracias a una unión de derechas que se está consolidando en todas partes ante nuestros ojos. En este contexto, la capacidad de mantener el mayor número posible de ciudades a la izquierda esta primavera es un requisito previo esencial para tener todavía una pequeña posibilidad de hacer que esta extrema derecha muerda el polvo el próximo año.

Ante un peligro de este tipo, Léon Blum, que durante toda su vida luchó contra el vanguardismo autoritario de los leninistas, no dudó en aliarse en los años 1930 con los endurecidos estalinistas que eran los líderes comunistas de la época para cerrar el camino a los fascistas. Más tarde, François Mitterrand, que ya no era de izquierdas, también se alió con los comunistas que todavía consideraban el historial de la URSS de Stalin y Brezhnev como “en general positivo” para permitir el cambio hacia la izquierda después de un cuarto de siglo de dominio indiscutible de la derecha.

Hoy más que nunca, “Cuando el trigo está bajo el granizo, el necio actúa con delicadeza”, Como bien dijo Louis Aragón. También escuchamos a menudo que estos acuerdos locales entre la izquierda no melenchonista y el LFI reforzarían la posición de Jean-Luc Mélenchon para 2027. Si esto fuera cierto, sería, por supuesto, catastrófico, ya que la posible presencia de Mélenchon en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales garantizaría la llegada de la Agrupación Nacional al poder.

Pero, en realidad, es exactamente lo contrario. Estos acuerdos muestran, en primer lugar, que la izquierda no melenchonista respeta a los activistas y votantes de base melenchonistas a pesar de los excesos de su líder. Demuestran que está dispuesta a tener en cuenta el enfado que expresan contra el orden establecido. Esto es esencial para aspirar a desinflar la burbuja de Mélenchon en las elecciones presidenciales y evitar un reflejo de fortaleza asediada que cerraría filas en torno al máximo líder.

Estos acuerdos también pueden permitir mantener muchas ciudades en la izquierda no melenchonista y tal vez conquistar algunas de ellas. Se trata de una condición sine qua non para que esta izquierda no melenchonista pueda influir en las elecciones de 2027 y presentar al país una alternativa creíble a la candidatura de Jean-Luc Mélenchon. Por el contrario, si perdiera Nantes, Lyon, Grenoble… la izquierda no melenchonista ya no tendría voz en 2027 y abriría un bulevar a Jean-Luc Mélenchon, lo que arrastraría al país hacia el abismo.

EXPRESO ORGÁNICO

Guillaume Duvalcopresidente del club comunal Maison y ex editor jefe de “Alternativas económicas”, fue escritor de discursos por Josep Borrell, ex Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y ex Vicepresidente de la Comisión.