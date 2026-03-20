Ante el aumento de los precios de la energía, Italia y España toman medidas

Los precios de los hidrocarburos, provocados por el estancamiento del conflicto en Oriente Medio, siguen subiendo. Este viernes 20 de marzo el barril de Brent, de referencia internacional, se situaba en 108 dólares. En comparación con el día anterior (cuando rondaba los 120 dólares), sigue estando en un nivel alto.

Si en Francia el gobierno no tiene previsto bajar los impuestos sobre el combustible, debido a limitaciones presupuestarias, varios países europeos, entre ellos Italia y España, están tomando medidas.

• En España, reducción del IVA sobre los carburantes

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, detalló este viernes un amplio plan que comprende 80 medidas, para un presupuesto de 5.000 millones de euros. Un anuncio destinado a combatir los efectos de la guerra en Oriente Medio, que promete en particular “ una reducción drástica » de la fiscalidad energética. “ Situaciones extraordinarias requieren respuestas extraordinarias » declaró el Primer Ministro socialista tras un consejo extraordinario de ministros.

Entre las medidas anunciadas y que entrarán en vigor el sábado tras su publicación en el Diario Oficial, se encuentra una reducción del IVA sobre el gas y los carburantes, que debería permitir, en particular, una reducción de los precios en el surtidor de hasta 30 céntimos de euro por litro, es decir ” Alrededor de 20 euros de ahorro por depósito para un coche medio. “. También mencionó una reducción de los impuestos sobre la electricidad del 60%, en particular mediante la suspensión del impuesto sobre la producción de electricidad, y una reducción del IVA del 21% al 10%.

Muy enojado por la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel, perdió los estribos: “ Los españoles tendrán que asumir un coste de 5.000 millones de euros. ¡Cinco mil millones de euros que podríamos dedicar a las bolsas, a la salud y a la dependencia! »

• En Italia, una reducción temporal de 25 céntimos por litro de combustible

Por su parte, Italia adoptó el miércoles un decreto destinado a reducir el precio del combustible en 25 céntimos por litro durante 20 días para contrarrestar el aumento de los precios en el surtidor provocado por la guerra en Oriente Medio.

Este ” decreto de combustible » adoptada por el gobierno italiano, descrita como una “medida de carácter temporal y de emergencia”, prevé “ Disposiciones encaminadas a reducir, durante un plazo de veinte días a partir del 19 de marzo, la tributación del diésel, la gasolina y el GLP. », precisa un comunicado de prensa del Consejo de Ministros del miércoles. “ El efecto esperado de la medida es una rebaja del precio de 25 céntimos por litro para el diésel y la gasolina y de 12 céntimos por kilo para el GLP. », añade el texto.

El decreto también incluye otras dos medidas: una ayuda excepcional a los transportistas por carretera y a los pescadores, por un lado, y un mecanismo contra la especulación, por otro. Los primeros auxilios deben permitir “ para evitar que la subida del precio del gasóleo repercuta en los precios de los bienes de consumo », indicó Giorgia Meloni en X.

El Consejo de Ministros precisa que también ha previsto “ medidas para prevenir y combatir los fenómenos especulativos “, en particular el refuerzo del seguimiento de los precios de los combustibles llevado a cabo por el Garante de Precios del Ministerio de Empresa y Made in Italy.