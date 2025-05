¿Por qué se eliminó el brazalete electrónico de Nicolas Sarkozy después de tres meses?

Por

Sigue siendo el primer presidente de la historia en haber usado un brazalete electrónico. Pero, desde la decisión del 12 de mayo del juez de sentencia (JAP), y su solicitud el miércoles 14 de mayo, Nicolas Sarkozy ya no ha tenido el tobillo rodeado. El ex jefe de estado ha sido admitido en el régimen de libertad condicional, según la información de los medios de comunicación.





Un brazalete electrónico retirado después de solo tres meses puede sorprender. Pero Nicolas Sarkozy aprovechó una ventaja: sus 70mi Cumpleaños el 28 de enero. El Código de Procedimiento Penal establece que si una persona condenada ha aprobado esta edad, puede obtener libertad condicional independientemente de la duración de la sentencia que queda por llevarse a cabo.





Todavía hay condiciones para la libertad condicional. Se otorga tan pronto como se garantice la reintegración de los condenados y que pueda justificar el alojamiento o la atención. Y se la rechazan ” En caso de riesgo grave de renovación del delito o si es probable que esta liberación cause un trastorno grave al orden público ».





“Cumple con la ley y la jurisprudencia”





El abogado de Nicolas Sarkozy, Mmi Jacqueline Laffont-Haïk, acogió así a esta libertad condicional con AFP este jueves 15 de mayo, confirmando información y declarando que “Esta medida, que en vista de la ley podría haber intervenido desde el primer día, está estrictamente de acuerdo con la ley y la jurisprudencia”.





Nicolas Sarkozy ahora tiene la obligación de solicitar la autorización previa del Jap “Para cualquier viaje de más de quince días y para cualquier viaje al extranjero”para responder a la citación y “Reciba visitas al servicio de inserción y libertad condicional penitenciarias”, dijo su abogado. También dijo el jueves que trabajó en su oficina en París el jueves.









Su dieta durante tres meses fue mucho más estricta. Por lo tanto, el ex presidente de la República llevó su brazalete electrónico de tobillo, y no se le permitió estar ausente de su casa que entre las 8 a.m. y las 8 pm y las 9:30 p.m. los lunes, miércoles y jueves, días de audiencia del juicio de sospechas de financiamiento libio.





Nicolas Sarkozy había sido definitivamente condenado en diciembre en el caso de escucha, a tres años de prisión, incluido un año firme, bajo detención en el hogar bajo vigilancia electrónica, por la corrupción e influencia del tráfico, la primera para un ex presidente que también no es elegible durante tres años.





La retirada de su legión de honor en debate





Durante varias semanas, también ha sido la cuestión de retirar su Legión de Honor que ha sido debatida. En una conferencia a principios de marzo, el general François Lecointre, canciller de la Legión de Honor, dijo que esta retirada fue “Disputar” Desde el momento en que su condena fue definitiva.





Otro abogado de Nicolas Sarkozy, Mmi Patrice Spinosi, por el contrario, había argumentado que esta decoración era “Adjunto a su función” Y no a su persona. A finales de abril, fue el actual presidente Emmanuel Macron – Gran Maestro de la Legión de Honor – quien tomó una posición a favor de su predecesor, alegando que esta retirada “No sería una buena decisión”.









Y a principios de mayo, varios descendientes de la Legión de Honor y la Orden de Mérito presentaron una apelación ante el Tribunal Administrativo de París para obtener la pérdida de estas decoraciones.





La próxima fecha límite judicial de Nicolas Sarkozy está programada para el 25 de septiembre, el día del asunto libio, en el que la acusación solicitó contra él siete años de prisión. El ex inquilino de Elysée también fue sentenciado en apelación en el archivo de Bygmalion, seis meses de pulsera electrónica. Ha hecho una apelación de casación, cuya fecha de examen aún no se ha establecido.