A69: El Senado vota una ley para relanzar el sitio, el texto examinado en la Asamblea el 2 de junio

Los funcionarios electos pro-69 involucran el enfrentamiento en el Parlamento: el Senado adoptó en gran medida el jueves 15 de mayo un texto atípico para tratar de obtener por ley la reanudación del sitio de la autopista Toulouse-Castres, a pesar de las serias cuestiones legales y la oposición resuelta de los ambientalistas.









¿Se las arreglarán los parlamentarios para atacar la continuación de los procedimientos legales que rodean el proyecto? Los dos senadores de Tarn, Marie-Lise Housseau y Philippe Folliot, han obtenido en cualquier caso una primera victoria al hacer una adopción cómoda al leer la llamada ley de “Validación”.





El enfoque tiene la intención de permitir que los parlamentarios “Tomar el control”después de la cancelación del Tribunal Administrativo de Toulouse de la autorización para construir esta carretera de 53 km, lo que resulta en la suspensión del sitio iniciado en 2023.





“Detente esta mala gestión”





El objetivo, “Ofrezca una puerta de salida para asegurarse de detener esta situación ubicua y detener esta mala gestión”lanzó Philippe Folliot. El Senado, dominado por una alianza centrada en el derecho, lo apoyó a 252 votos contra 33, las oposiciones que emanan de las filas ambientales y la mayoría de los comunistas. La Asamblea Nacional se hará cargo el 2 de junio por la iniciativa de los Diputados de Tarn, con buenas posibilidades de adopción final.





Concretamente, es una cuestión de hacer “Validar” Según la ley, dos decretos relacionados con la autorización ambiental del proyecto, con el argumento de que responde a una razón imperativa para un gran interés público (RIIPM), necesario para justificar el daño traído al medio ambiente por dicho sitio.









El Senado responde así “A una situación de emergencia” Para “Evite las consecuencias dramáticas de un proyecto que se detiene”golpeó al senador Horizons Franck Dhersin, relativo del texto. De hecho, los defensores del texto argumentan para el “Abriendo” de un grupo de alrededor de 100,000 personas (Castres-Mazamet) y quiere dar perspectivas a los actores económicos locales.





Ahora, según Marie-Lise Housseau, la detención del proyecto, que se completará en 2025, conduciría a “Daño irrementible” Para el Tarn, departamento “Quien se siente humillado, despreciado y negado en sus elecciones de desarrollo”. Más allá de los méritos del proyecto, los debates más nutridos se referían a la forma de esta iniciativa, con serias preguntas sobre su cumplimiento de la constitución. “El legislador crea un precedente serio al tratar de influir en un tribunal de justicia”Alarmó al ecologista Jacques Fernique.





Cuestionado por AFP de Soual, una comuna ubicada en el diseño de la A69 en el Tarn, Thomas DiGard, activista del colectivo La Voie es libre (LVEL) de los oponentes de esta carretera, dijo “Disgustado” Por este enfoque parlamentario, lanzado según él para “Ve a la fuerza” después “Perdido en el campo legal”.





“Mensaje de problemas”





En contraste, los soportes del texto defendieron meticulosamente a los muchos “Razones imperiosos de interés general” Demostrando de acuerdo con la conformidad del texto a la ley fundamental: socioeconómica, política, ambiental, relacionada con las finanzas públicas o incluso la seguridad vial.





Pero algunos legisladores no pudieron enmascarar su incomodidad frente a un proyecto de ley en formato inusual, debatido unos días antes del examen del Tribunal Administrativo de Apelación de Toulouse de una primera apelación contra el cese de las obras el 21 de mayo. “No debemos llevar a cabo un caso por caso legislativo”reconoció al comunista Jean-Pierre Corbisez, por favor favorable. El Senado “Enviar un mensaje problemático”abundó el Socialista Hervé Gillé, cuyo grupo no participó en la votación a pesar de algún apoyo a los senadores, en particular los occitanos.









Esta posición de la PS ofendió a los líderes de los ecologistas e Insumise France, Marine Tondelier y Manuel Bompard. Por el primero, los socialistas no “Ni siquiera se dignó (…) Respeta el programa NFP”. “Una traición completa” Para el segundo.





Otro hecho sorprendente, la posición de ” sabiduría “ del gobierno, ni favorable ni desfavorable, expresado por “No interfiera en el procedimiento jurisdiccional actual, o en el trabajo parlamentario”explicó el Ministro de Transporte de Philippe Tabarot, quien, sin embargo, apoya firmemente el proyecto como muchos ministros. El desafío final en este texto probablemente será si la censura del Consejo Constitucional o no. “El consejo obviamente será incautado”confirmó a la AFP el senador ambiental Ronan Dantec, quien denunció “Una ley de postura”.