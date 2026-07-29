Por qué Rusia pide el arresto de Pavel Durov, el jefe de Telegram

“Se ha emitido una notificación de búsqueda internacional (…) contra (el jefe) de Telegram, P. Durov”indicó el servicio de seguridad ruso (FSB), este miércoles 29 de julio, en un comunicado de prensa, citado por agencias de prensa rusas. Precisa también que Pavel Durov, que se encuentra en Francia, es objeto de acusaciones de “complicidad con el terrorismo”, “como parte de una investigación criminal” sobre el reclutamiento de jóvenes rusos para actividades de sabotaje por parte de los servicios especiales ucranianos, informó el FSB en un comunicado.

Los servicios de seguridad rusos también dijeron que habían emitido “un aviso de búsqueda internacional” contra Pavel Durov, sin especificar, no obstante, la naturaleza de esta notificación, ni si otros países la aceptarían. En Rusia, Telegram es uno de los más populares y lo utilizan tanto los ciudadanos comunes como los servicios públicos, incluido el Kremlin, los principales ministerios y las fuerzas del orden.

Los servicios de seguridad rusos (FSB) acusan al jefe del servicio de mensajería Telegram de no haber eliminado un popular robot de citas utilizado, según Moscú, por los servicios especiales ucranianos y por organizaciones calificadas de terroristas o extremistas para formar a jóvenes rusos. “en actividades terroristas y de sabotaje”. El FSB también afirma que estas actividades dieron lugar a “Numerosas víctimas, entre ellas mujeres y niños, así como daños materiales por valor de miles de millones de rublos”.

Según el comunicado de prensa, 46 ciudadanos rusos de entre 12 y 22 años, que utilizaron Leo Match Bot, prohibido en Rusia, han sido detenidos desde julio de 2025 en diferentes regiones rusas (Moscú, San Petersburgo, Belgorod, Rostov, etc.) por agresiones a miembros de las fuerzas del orden y actos de sabotaje contra infraestructuras energéticas y de transporte.

Según el FSB, a través de este robot fueron contactados por agentes de los servicios especiales ucranianos que se hicieron pasar por chicas jóvenes para luego presionarlas y obligarlas a atacar a los agentes de policía y quemar infraestructuras.

Rusia, que lidera una ofensiva a gran escala en Ucrania desde febrero de 2022, ha restringido drásticamente el acceso a determinados servicios digitales como Telegram y WhatsApp, ambos acusados ​​de ser utilizados por servicios ucranianos contra la seguridad del país.

El artículo 205 del Código Penal de la Federación de Rusia establece que los actos de terrorismo pueden castigarse con entre 8 y 20 años de prisión y cadena perpetua. Una pena máxima a la que se arriesga Pavel Durov, según el abogado ruso Vladimir Zherebenkov

“Un tribunal ruso emite una orden de arresto en rebeldía, después de lo cual los servicios policiales rusos inician el procedimiento de extradición, incluso a través de Interpol. Probablemente Durov será sometido al mismo trato”declaró su abogado a la agencia TASS.

Pavel Durov tampoco reaccionó. A diferencia de 2024, donde el fundador de Telegram publicó una reacción tras su arresto en Francia. Luego encontró “sorprendente” ser considerado responsable del contenido publicado por otros y denunciar afirmaciones que “Telegram es una especie de paraíso anárquico”llamándolos“absolutamente falso”.

Pavel Durov es un reivindicado libertario, defensor de la confidencialidad en Internet, pero controvertido por su negativa a cualquier moderación en el servicio de mensajería Telegram, que cofundó en 2013. Las autoridades rusas ya habían intentado bloquearlo en 2018, antes de desistir.

Nacido en Rusia y titular de pasaportes francés y emiratí, Pavel Durov, de 41 años, está acusado en Francia desde 2024, y París le acusa de no actuar contra la difusión de contenidos delictivos en Telegram. Tras una espectacular detención al bajar del avión en agosto de 2024, Pavel Durov, naturalizado francés en 2021, fue acusado hace dos años en Francia de una serie de delitos relacionados con el crimen organizado.

La justicia francesa acusa al empresario multimillonario de no actuar contra los usos criminales de sus mensajes por parte de sus suscriptores, en particular por falta de moderación y colaboración con los investigadores. Está sujeto a un estricto control judicial que le prohíbe salir de Francia sin autorización de las autoridades.