Incendio en Gironda: limpieza del lugar, acciones voluntarias… ¿Dónde están las investigaciones judiciales?

Una semana después del estallido del mayor incendio en Francia desde 1949, el costo humano y ambiental sigue siendo particularmente alto. En total, 42.000 hectáreas de bosque se quemaron en el sector de Saumos y en la cuenca de Arcachon. Si las autoridades califican ahora el desastre como “estabilizado pero aún no arreglado”se siguen de cerca la ola de calor y el riesgo de que se reanuden los incendios.

Sobre el terreno, 2.500 bomberos siguen movilizados para contener las brasas y tratar los focos residuales. Desde el inicio del incendio, 126 de ellos han resultado heridos. Más de 222.000 personas tuvieron que ser evacuadas en 24 municipios, mientras que 62 campings fueron cerrados urgentemente en Gironda y Landas. Es en este contexto que el aspecto judicial está cobrando impulso. Por un lado, los investigadores intentan determinar el origen del “megaincendio” y, por otro, la fiscalía de Burdeos pide una política criminal más firme contra las conductas que puedan agravar el riesgo de incendio.

El incendio se produjo el miércoles 22 de julio en Saumos, al oeste de Burdeos, entre Lacanau y Lège-Cap-Ferret. Desde las primeras horas, varios testimonios llevaron a los investigadores a interesarse por un desmonte de maleza realizado bajo una línea de alta tensión por una empresa que trabaja para la distribuidora eléctrica Enedis. Una propietaria de un bosque dijo a la AFP que había descubierto un tractor utilizado para este trabajo y que dos empleados le habían explicado que habían visto el incendio después del paso de uno de sus compañeros, antes de intentar controlar las llamas con un extintor. Enedis confirmó la intervención de una empresa de limpieza de maleza, aunque precisó que aún no se ha establecido el origen exacto del desastre.

La fiscalía de Burdeos favorece ahora esta hipótesis, aunque pide prudencia. “El incendio parece haberse originado en esta obra, que había comenzado poco antes”declaró el lunes 27 de julio el fiscal de Burdeos, Renaud Gaudeul, a France Info. “Necesitamos ver en qué condiciones se llevó a cabo esta obra”añadió. “Según los primeros elementos, los participantes no violaron la normativa aplicable en ese momento”, informó el magistrado. Los trabajos forestales con motores térmicos todavía estaban autorizados cuando se inició el proyecto; Su prohibición no se decidió hasta la tarde del 22 de julio.

El expediente está siendo supervisado por el centro regional de medio ambiente de la fiscalía de Burdeos. Las investigaciones fueron confiadas a la Oficina Central de Lucha contra los Ataques al Medio Ambiente y a la Salud Pública (OCLAESP), apoyada por la sección de investigación de la gendarmería de Burdeos, el grupo de gendarmería de Gironda, la Oficina Francesa de Biodiversidad (OFB) y la Oficina Nacional Forestal (ONF). Más de veinte investigadores están trabajando en este caso. En un comunicado de prensa publicado este martes 28 de julio, el fiscal recuerda que “Por supuesto, las investigaciones todavía están en curso”.

Este procedimiento se diferencia de los numerosos procedimientos iniciados en los últimos días contra personas sospechosas de haber provocado otros incendios o de haber adoptado comportamientos peligrosos durante el período de los incendios.

Desde el jueves 23 de julio, once personas han comparecido ante la fiscalía de Burdeos en el marco de estos distintos procedimientos, según confirma el comunicado del fiscal Renaud Gaudeul, consultado por “le TV BUS Canal de comunicación urbana”. Los procesamientos más graves se refieren a dos personas sospechosas de haber iniciado intencionalmente un incendio. Uno de ellos es un camillero detenido en Lormont el viernes 24 de julio tras prender fuego a unos arbustos. El otro es un adolescente de 15 años detenido al día siguiente en Sainte-Eulalie tras prender fuego a una maleza cerca de la casa donde se alojaba. Ambos fueron detenidos tras su presentación ante el tribunal.

Al mismo tiempo, también se abrió en La Teste-de-Buch una investigación sobre destrucción deliberada por incendio tras el descubrimiento de un encendedor en un terreno a más de 600 m2 se había quemado cerca del parque de bomberos de Pyla el jueves 23 de julio. Hasta el momento no se han producido detenciones en este caso.

Otras nueve personas están siendo procesadas por poner en peligro la vida de otras personas. Se sospecha que fumaron en el bosque, encendieron una barbacoa en una zona boscosa o incluso utilizaron fuegos artificiales cerca de la vegetación.

Entre estos expedientes se encuentra el de un hombre sorprendido fumando en un bosque de Lège-Cap-Ferret la noche del 22 al 23 de julio. Otro está siendo procesado después de haber sido detenido en Lacanau mientras fumaba en el bosque y acababa de utilizar una barbacoa cerca de su campamento. Según la AFP, dos jóvenes empleados de un restaurante también fueron detenidos en La Teste-de-Buch por lanzar fuegos artificiales en dirección a una autopista y a un complejo deportivo.

El fiscal precisa que las respuestas penales ahora se adaptan “ante la gravedad de los hechos y los antecedentes de los involucrados”. Se ha notificado a todos los que no residen en Gironda la prohibición de viajar allí durante seis meses, así como a las Landas y a Lot y Garona. Dos vecinos del departamento fueron condenados a multas de 1.100 y 1.200 euros.

El fiscal también informa de algunos procedimientos abiertos por robos cometidos en zonas evacuadas. En este momento, estos casos siguen siendo pocos y no han dado lugar a la identificación de ningún sospechoso. Para limitar las intrusiones, las requisas autorizan a los agentes de policía y gendarmes a controlar, día y noche, a las personas y los vehículos que circulan por las zonas afectadas.

Más allá de los expedientes individuales, la fiscalía pide un cambio de doctrina en relación con los comportamientos que pueden provocar incendios. Interrogado por France 3 Nouvelle-Aquitaine, Renaud Gaudeul explica que la justicia es “ascenso al poder” en su respuesta criminal. A partir de ahora, el lanzamiento de colillas o el uso de fuego en un entorno forestal se persigue bajo la calificación de poner en peligro la vida ajena, sancionado con un año de prisión y una multa de 15.000 euros.

“Hoy estamos remitiendo sistemáticamente a estas personas”dice el fiscal. Antes de justificar las prohibiciones de comparecencia impuestas a determinados acusados: “Si no tienen nada que ver con las normas de seguridad, no tienen nada que hacer en este territorio. »