El veto de Trump, la agenda y las investigaciones parlamentarias... Las tres consecuencias de la ola azul de mitad de mandato

para ir más lejos

Desde Texas, donde James Talarico se convierte en el primer senador demócrata elegido en treinta y ocho años, hasta Kansas, que enviará a un demócrata a la cámara alta del Congreso en Washington por primera vez desde 1932, una ola azul ha invadido a Estados Unidos y a la mayoría de los candidatos republicanos apodados por Donald Trump durante las elecciones intermedias del martes 3 de noviembre. Frente a los conservadores derrotados, los progresistas, que obtuvieron la mayoría en el Senado y la Cámara de Representantes, controlan ahora toda la Congreso.

Especialmente en Estados Unidos, los nombramientos de carteras administrativas clave, pero también de jueces federales, deben ser aprobados por el Senado. Por lo tanto, reconquistar la mayoría en la cámara alta permite a los demócratas bloquear las opciones de Donald Trump para estos puestos cruciales. Esta mayoría podría resultar aún más decisiva si un juez del Tribunal Supremo dimitiera o muriera. El margen de maniobra del presidente republicano para elegir un sucesor sería entonces muy limitado.

El hecho es que, a pesar del cambio en el Congreso, Donald Trump conserva importantes palancas de poder. De este modo podrá utilizar su veto para bloquear cualquier texto adoptado por las dos cámaras. Este veto sólo podrá superarse mediante una votación que obtenga una mayoría de dos tercios en ambas cámaras, algo que los demócratas están lejos de conseguir a pesar de su victoria. El inquilino de la Casa Blanca no ocultó su intención de utilizarla la mañana de este miércoles: “Enviarán locuras y yo las vetará. Es uno de los poderes más poderosos que tiene el presidente”.anunció en el canal conservador Fox News.

El multimillonario republicano también conserva muchas prerrogativas, en particular su política migratoria. Y, como ha hecho desde el inicio de su segundo mandato, debería seguir gobernando por decreto.

Hakeem Jeffries, líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, había advertido antes de la exámenes parciales que si su bando recuperaba el control de la cámara baja del Congreso, se daría prioridad a la lucha contra el alto coste de la vida. Para ello, Hakeem Jeffries quiere en particular “luchar para revertir los recortes de Medicaid”un programa de seguro médico para estadounidenses de bajos ingresos atrofiado por la ley emblemática de Donald Trump en 2025.

El funcionario electo de Nueva York, que ahora se perfila como el primer presidente afroamericano de la institución, también dice que quiere hacer todo lo posible para poner fin al conflicto contra Irán. “lo que provocó que los precios del combustible se dispararan para los estadounidenses”al reafirmar el poder constitucional del Congreso, única autoridad autorizada para declarar la guerra. Otra prioridad: poner fin a los derechos de aduana impuestos por Donald Trump sin la aprobación del Congreso. Este programa se lanzará en las primeras 100 horas de su mayoría a principios de enero, aseguró.

Después de dos años de acusar a Donald Trump, a su gobierno y a sus allegados de corrupción a una escala sin precedentes en la historia del país, una de las prioridades de la nueva mayoría será iniciar investigaciones parlamentarias. “Haremos responsables a quienes han infligido una corrupción sin precedentes en este país”dijo Hakeem Jeffries el martes por la noche.

“Llame a sus abogados”advirtió en X el diputado demócrata Robert García, que podría encabezar una importante comisión de investigación. Las investigaciones realizadas por comisiones parlamentarias podrían dar lugar a citaciones y, en última instancia, a procedimientos judiciales.acusación lo que podría dar lugar al despido. Sin embargo, estas tendrían pocas posibilidades de éxito debido a la mayoría de dos tercios requerida en el Senado.

“La vida se va a volver bastante desagradable para los miembros más controvertidos de la administración Trump, como el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent”.profetiza Ross Baker, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Rutgers, a la Agence France-Presse.

Después de haber iniciado dos procedimientos contra Donald Trumpacusación Sin embargo, durante su primer mandato (2017-2021), los líderes demócratas parecían reacios a embarcarse en un tercer intento, lo que correría el riesgo de galvanizar su base partidista.