En plenas elecciones, Trump recorta casi 4.000 millones de dólares de la seguridad de Israel

Una declaración importante para la diplomacia israelí-estadounidense, realizada durante una sencilla entrevista telefónica en Fox News. El 3 de noviembre, día de la votación de las elecciones intermedias, el presidente estadounidense anunció el fin de la ayuda a la seguridad de Israel, que se prolongaba hasta 2028, por un importe anual de 3.800 millones de dólares.

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Si la decisión fue “concluido hace meses”precisó, el presidente de Estados Unidos, país aliado clave de Israel, asegurando que el primer ministro Benjamín Netanyahu estaba ” Está bien “la agenda del anuncio plantea preguntas. Porque la cuestión de los vínculos con Israel ha dado lugar a intensos debates en algunos Estados.

“Israel es un país muy próspero. No lo necesitan”.por su parte, justificó al multimillonario republicano por suspender esta ayuda, antes de añadir: “Ayudaremos a Israel si lo necesita”. Pero deja de lado un acuerdo firmado hace diez años por su predecesor demócrata Barack Obama que, implementado en 2019, estipulaba que Israel recibiría asistencia financiera para la compra de armas por una suma de alrededor de 3.800 millones de dólares al año.

Por su parte, el Primer Ministro israelí ya había expresado ya anteriormente su deseo de poner fin a la dependencia de Israel del apoyo financiero de su aliado americano, llegando incluso a decir, el pasado mes de mayo a la cadena americana CBS, que tenía intención de trasladar este apoyo a ” cero “.

Si no se trata de un cambio total, su anuncio público sí significa cierta excitación por parte del presidente, mientras la mayoría de su bando vuelve a ponerse en juego el 3 de noviembre. Durante su entrevista con Fox News, Donald Trump compartió las declaraciones del candidato demócrata al Senado por Michigan, Abdul El-Sayed, miembro del ala izquierda del partido. Continuando con sus anteriores insultos racistas e islamófobos, Trump exclamó “¿Por qué deberíamos soportar ataques de bichos raros como este El-Sayed?” cuando Israel no necesita este apoyo?

El aspirante a senador, vencedor en la última encuesta del New York Times/Siena, es muy crítico con Israel, pero también con el apoyo de Estados Unidos a Israel, que, según él, erosiona el presupuesto de los contribuyentes estadounidenses. La representante Haley Steven, demócrata que perdió las primarias contra Abdul El-Sayed, incluso hizo de esta inflamable cuestión un argumento para apoyar al republicano Mike Rogers, en un sorprendente giro el 1 de noviembre.