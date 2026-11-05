Elecciones intermedias de 2026: Texas, Kansas… Estos bastiones republicanos que se volvieron demócratas

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Un maremoto azul arrasó los Estados Unidos. El Partido Demócrata ganó ampliamente las elecciones de mitad de período de este martes 3 de noviembre, obteniendo así la mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado estadounidense. Un rayo inesperado para Donald Trump, que ve cómo muchos bastiones republicanos se le escapan, en beneficio del campo demócrata.

El primer escaño que cambió fue el del “estado indeciso” de Carolina del Norte, con la victoria de Roy Cooper contra el republicano Michael Whatley. La segunda sorpresa de la velada se produjo en el vecino estado de Carolina del Sur, con la elección de la demócrata Annie Andrews, que hizo campaña en particular sobre el acceso a la asistencia sanitaria.

La pediatra de 45 años selló la primera victoria demócrata en Carolina del Sur desde 1998. Frente a ella, la senadora saliente Darline Graham, había sido apodada por Donald Trump, que quería verla suceder a su hermano, el senador Lindsey Graham, fallecido repentinamente en julio.

Otra sorpresa en Iowa: el campeón paralímpico de baloncesto Josh Turek fue elegido senador en este estado del Medio Oeste que votó por Donald Trump con más de 10 puntos de ventaja en 2024. Al vencer a la republicana Ashley Hinson, el exatleta inclinó un nuevo escaño a favor del Partido Demócrata. Nacido con una deformidad y en silla de ruedas, Josh Turek forma parte de la línea de demócratas, de minorías, que ganaron al final de las elecciones.

1932. Durante casi un siglo, el conservador estado sureño no había elegido a un senador demócrata. Esto se ha hecho ahora con la histórica victoria de Adam Hamilton al final de las elecciones intermedias. Este pastor al frente de una mega iglesia, que recientemente ingresó a la política, venció al senador republicano saliente Roger Marshall al viajar a través de Kansas para encontrarse con aquellos decepcionados con Donald Trump.

Hamilton trató de movilizarlos en torno al descontento con el costo de la vida, que seguía aumentando, y la guerra en Irán, que disparó los precios del combustible, poniendo en dificultades a los ganaderos y agricultores de Kansas. Ante su avance en las encuestas, Donald Trump visitó dos veces en las últimas semanas el “Estado del Girasol”, que no visitaba desde 2018, con el fin de apoyar a su candidato Roger Marshall.

Sherrod Brown fue elegido el martes en Ohio, en una contienda muy reñida contra el republicano Jon Husted. Una victoria tanto más simbólica cuanto que se trata de la antigua sede del vicepresidente J. D. Vance, que la ocupó entre 2023 y 2025.

El campo en este estado del Medio Oeste donde Donald Trump ganó las elecciones presidenciales tres veces –incluida una gran victoria final en 2024, con una diferencia de 11 puntos– fue una de las más seguidas en el país. En un último esfuerzo, el presidente estadounidense acudió allí el miércoles 28 de octubre para invertir la tendencia. En vano.

La demócrata Amy Acton también obtuvo el cargo de gobernadora, tras su victoria contra el republicano Vivek Ramaswamy -apoyado por Donald Trump-, quien la atacó personalmente por su historia familiar.

Una victoria de la izquierda se consideraba impensable hasta hace poco en Texas. Sin embargo, James Talarico logró desplazar hacia la izquierda este bastión del conservadurismo estadounidense, hasta entonces ganado por Donald Trump, y donde los demócratas no habían ganado unas elecciones desde hacía más de 30 años. Esta victoria fue rápidamente acompañada de la elección de la demócrata Gina Hinojosa para el cargo de gobernadora.

“Esta noche le ganamos a Goliat”lanzó este seminarista presbiteriano en un discurso de victoria salpicado de referencias bíblicas y llamamientos a la unidad. Su éxito contra Ken Paxton, fiscal general del estado, apoyado por Elon Musk y estrecho aliado de Donald Trump, destaca ya como uno de los más significativos de las elecciones.

Sólo quedan dos escaños senatoriales: los de Alaska y Mississippi, ambos históricamente republicanos.

Miércoles 4 de noviembre, a las 19 h. (hora francesa), tras el escrutinio del 96% de los votos en Mississippi, el demócrata Scott Colom, ligeramente por delante, y la republicana Cindy Hyde-Smith obtienen ambos el 48,9%, según Associated Press. Al mismo tiempo, en Alaska, con el 74% de los votos escrutados, la demócrata Mary Peltola aventajaba al republicano Dan S. Sullivan por sólo un 0,3%.