Ataque de Trappes: finalmente debemos prohibir CNews en nuestros canales de televisión

En Trappes, el 23 de octubre, Pengo Bossio Wangi, un joven de 26 años, perdió la vida por ser negro, asesinado por un terrorista racista de extrema derecha. Este asesinato marca un punto de inflexión para nuestro país, como señaló el alcalde de Trappes Ali Rabeh. No porque sea el primero de este tipo, sino porque este ataque contra hombres, mujeres y niños por su color de piel o su supuesta religión forma parte de un clima de estigmatización continuada en los últimos años de categorías enteras de la población por parte de los medios de comunicación y los políticos.

Para explicar su acción, el asesino racista de Trappes, Kévin T., afirmó que quería vengar a los comerciantes saqueados el 17 de octubre atacando a “negros” y “árabes”. Este vínculo entre los saqueos y una categoría de la población –perfectamente erróneo como lo demuestran los perfiles de los detenidos– ha sido, sin embargo, repetido una y otra vez en los continuos canales de información por la extrema derecha, por Jordan Bardella (“la Francia de los wallahs”CNews, 19 de octubre) a Eric Zemmour (“la verdadera cara del gran relevo” en LCI el 18 de octubre), sino también por el derecho de Bruno Retailleau (el “saqueadores binacionales”) y el bloque central, Maud Bregeon denunció en BFM el 20 de octubre la “escoria” O “este tipo de población”.

El propio Kévin T. era un habitual de estos canales: “Kevin escucha demasiado los canales de noticias. Vincula todo a la inmigración como lo hacen (Eric) Zemmour, (Marine) Le Pen o (Pascal) Praud” ; “El análisis de CNews le sienta bien”testimonian sus familiares a Mediapart. Ya no es necesario demostrar que CNews, el brazo armado del proyecto civilizatorio de Vincent Bolloré, es un canal racista de extrema derecha, que multiplica los comentarios racistas en directo. Ya no cabe mostrar en qué medida este modelo de canal se ha extendido al resto del panorama audiovisual francés a través de “la liberación del discurso racista con la explosión de programas de espectáculos de confrontación entre polemistas más que a través del trabajo de documentación y contextualización” como escribe Thomas Legrand en “Libération”. El paso de CNews a BFMTV de Sonia Mabrouk estuvo acompañado, por ejemplo, de la importación de obsesiones identitarias y del desequilibrio de los invitados en favor de la derecha y la extrema derecha, una marca registrada del canal del multimillonario bretón.

Esta deriva racista dentro del panorama audiovisual ya era intolerable. Desde el ataque racista de Trappes, se ha convertido en una criminal. Nuestro país históricamente ha optado por regular la libertad de expresión, particularmente en los medios de comunicación. Las leyes de 1881 sobre la libertad de prensa y de 1986 sobre la libertad de comunicación prohíben la incitación al odio basada en el origen, la religión o la nacionalidad y sancionan administrativamente (a través de Arcom) los canales que permiten realizar tales comentarios en directo. La base de este marco legal es la idea de que debe protegerse la capacidad de los ciudadanos, y en particular de las minorías, de poder expresarse libremente sin temor a tener que retirarse del debate democrático debido a reacciones de odio (ver “Ya no podemos decir nada”, de Thomas Hochmann). Su presencia en el debate público ya se vio amenazada en los últimos años por el aumento del ciberacoso en el espacio público digital, alimentado por el odio racista y sexista que inunda cada vez más nuestros medios de comunicación. Desde los asesinatos racistas en Trappes, está más claro que nunca que las minorías pueden temer por sus vidas simplemente por su presencia en espacios públicos, donde la extrema derecha violenta cree que ya no tienen derecho a vivir.

CNews y Europe 1 son sancionadas periódicamente por Arcom en base a las leyes antes mencionadas, pero también por incumplimiento del acuerdo firmado con esta autoridad. Las frecuencias terrestres forman parte del dominio público, pertenecen al pueblo francés y se ponen a disposición de canales privados a cambio de un acuerdo que estipula en particular que los programas no fomentan “comportamiento discriminatorio por motivos de raza u origen, género, orientación sexual, religión o nacionalidad” y asegurar “el pluralismo de la expresión de corrientes de pensamiento y opinión”. CNews ha sido sancionada al menos 61 veces por Arcom desde su creación en 2017. Está claro que estas sanciones son ineficaces para frenar el racismo que sigue estando muy extendido allí. Dejemos de engañarnos: sin la retirada de la autorización de retransmisión, como ocurrió en 2025 con el C8, estos canales seguirán derramando y alimentando el odio que armó el brazo del asesino de Trappes.

“Frente a las emisoras de radio y televisión que no quieren asumir sus responsabilidades hacia el público, Arcom no tiene otra opción que prohibirlas en la red nacional terrestre. Esta obligación resulta de una ley de la que, según la Constitución, ninguna autoridad administrativa puede eximirse.escribieron el mes pasado en “Le Monde” los profesores de derecho público Camille Broyelle y Pierre-Olivier Rigaudeau sobre CNews. También está en marcha un recurso de académicos contra Arcom ante el Consejo de Estado para exigir que la autoridad asuma verdaderamente su papel de policía audiovisual.

Ante la ensordecedora ausencia de que el Presidente se pronuncie sobre el tema, a pesar de ser el garante de la Constitución, también corresponde a los políticos decir basta. Protejamos nuestra democracia, estemos junto a nuestros conciudadanos negros, árabes y musulmanes: finalmente debemos tomar la única medida que pueda producir efectos: prohibir CNews en las frecuencias públicas y pedir responsabilidad al panorama audiovisual. “Una civilización que es astuta con sus principios es una civilización moribunda” advirtió Aimé Césaire. Hay urgencia.

Firmantes

Gabrielle Siry-Houari concejal de París (PS), delegado para la lucha contra la violencia sexual y de género en los espacios públicos

Annah Bikouloulou teniente de alcalde de París (EELV) encargado de la igualdad, los derechos humanos, la lucha contra el racismo, el antisemitismo, la LGBTQI+fobia y la lucha contra la discriminación

Bárbara Gómez teniente de alcalde de París (PCF) responsable de la igualdad de género, la lucha contra el trabajo precario y la economía de plataformas

Laurent Sorelteniente de alcalde de París (l’After) encargado de los Territorios de Ultramar