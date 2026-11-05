Ira social, deuda... Una ecuación imposible en el centro de las elecciones presidenciales

quien dice “Francia está paralizada” ? Esta vez no se trata de la secretaria general de la CGT, Sophie Binet. llamando a una huelga general. Pero el ministro de Economía, Roland Lescure, destacó la caída del producto interior bruto (-0,1% en el tercer trimestre de 2026, tras el 0% en el segundo y el -0,2% en el primero). Nuestro crecimiento se está estancando. Y esta casi recesión –única en Europa– ensombrece un horizonte ya de por sí pesado. Se suma a la deuda galopante y al déficit presupuestario crónico y restringe cualquier posibilidad del gobierno de responder a las demandas de los estudiantes de secundaria que necesitan maestros o a las protestas de cientos de miles de manifestantes contra “el alto costo de la vida”. Sin crecimiento, no hay ingresos fiscales adicionales y aún menos dinero público para redistribuir…

Es el rompecabezas francés. Atrapados entre el estancamiento de sus ingresos y la inflación de los gastos limitados (energía, vivienda, etc.), la mayoría de nuestros conciudadanos exigen ayuda del Estado para llegar a fin de mes, aunque las arcas públicas estén más vacías que nunca. Bajo la supervisión de los mercados financieros y de nuestros socios europeos, el Primer Ministro Sébastien Lecornu se ve obligado a estrechar al máximo los grifos del crédito dotando a Francia de un presupuesto fórceps en ausencia de mayoría parlamentaria. Pero reducir los déficits públicos, aunque sea modestamente, sólo puede obstaculizar un poco más el crecimiento. Y alimenta, a cambio, una frustración social cada vez mayor.

Esta ruptura señala el fracaso de Emmanuel Macron. Demasiados recortes de impuestos no compensados, demasiadas ayudas incondicionales a las empresas, demasiados obsequios a los propietarios de capital… El “shock de oferta” no produjo un aumento de las inversiones productivas ni del estallido de actividad que podría haber llenado las arcas del Estado como se esperaba. En cuanto al paréntesis “cueste lo que cueste” abierto para contrarrestar los efectos de la crisis del Covid, ciertamente permitió preservar la economía y el empleo a corto plazo, pero generó una deuda récord.

Ahora corresponde a los candidatos presidenciales encontrar una salida. En este ejercicio, los más avergonzados son, sin duda, los ex primeros ministros de Emmanuel Macron. Aunque intentaron librarse de ello, Gabriel Attal y Edouard Philippe no pudieron librarse de la acusación de haber participado en la quiebra. La responsabilidad del macronismo los está alcanzando. Y corre el riesgo de tragárselos.

Sin embargo, cargar el barco con los que se van no puede ser suficiente. Para tranquilizar a la comunidad empresarial, Marine Le Pen se ha convertido en una disciplina de fachada. La mayor parte de los 140 mil millones de euros en ahorros o ingresos mostrados en su “trayectoria presupuestaria” se basan en hipótesis consideradas legalmente imposibles, como las reducciones en las contribuciones a la Unión Europea o los llamados ahorros vinculados a la inmigración. ¡Cuidado con las martingalas simplistas y demagógicas!

¿Cómo podemos confiar en la medicina equina de los pretendientes más liberales? Bruno Retailleau o David Lisnard y sus recortes presupuestarios de 200 mil millones de euros anunciados hasta 2032 pondrían sobre todo a millones de franceses en la calle. Y, por el contrario, el melenconismo. en un solo país – congelación improbable La deuda, la megarecuperación por la demanda y una avalancha de nuevos impuestos sobre los franceses y las empresas más ricas conducirían a una fuga de capitales, una inflación galopante y, en última instancia, un empobrecimiento histórico de los hogares.

Por lo tanto, deberíamos poder contar todavía con la izquierda socialdemócrata para desarrollar el compromiso presupuestario y social esencial. Durante los últimos treinta años, Lionel Jospin y luego François Hollande han logrado reducir el déficit público en el marco europeo. Si quiere pretender gobernar, Raphaël Glucksmann debe, a su vez, convencer a la gente de su capacidad para gravar los activos de los más privilegiados, dirigir los ahorros de los jubilados y restaurar el poder adquisitivo de las clases trabajadoras, centrándose al mismo tiempo en una reindustrialización sostenible. El próximo quinquenio será económico o no lo será.