“Nos sentimos traicionados por Trump”: en Texas, el gran blues de los republicanos a medida que se acercan las “elecciones intermedias”

Informes Los demócratas están aumentando a medida que se acercan las elecciones intermedias del 3 de noviembre, las primeras elecciones generales desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Incluso el “Estado de la Estrella Solitaria”, uno de los estados más conservadores de Estados Unidos, podría cambiar.

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Un autocine como miles de otros. Un sinfín de camionetas y todoterrenos titánicos desfilan a la sombra de un porche. Detrás de los cristales tintados que, cuando están bajados, dejan escapar lamentablemente el frescor del aire acondicionado, Stetsons, gorras de béisbol, caras con bótox. Nada podría ser más normal, estamos en Texas, el corazón de Estados Unidos del petróleo, los ranchos y los grandes coches. Pero aquí no servimos hamburguesas ni tacos; es el autoservicio electoral en el centro de votación de Dallas. En el reino de los coches podrás inscribirte en las listas de votantes sin quitar las manos del volante. Es el turno de Latanya Chambers, una joven afroamericana que lleva un sombrero jamaicano. El día anterior se dio cuenta de que no se había tenido en cuenta su inscripción. “Quiero asegurarme de poder votar. Espero que esta vez Dios esté con los demócratas”. Volvemos a la fila. Ni un solo votante republicano.

Algo nuevo se está gestando en el país de los vaqueros: exámenes parciales El 3 de noviembre se celebrarán las primeras elecciones generales desde el regreso al poder de Donald Trump, que renovarán la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y múltiples escaños locales. Texas, uno de los estados…