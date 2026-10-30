Binance víctima de un ciberataque: la plataforma criptográfica enfrenta una pérdida récord de 6.300 millones de dólares

Este bien podría ser el mayor ciberataque a una plataforma de intercambio de criptomonedas. Binance anunció el 29 de octubre que había sido víctima de un hackeo con daños estimados en unos 6.300 millones de dólares, y que la mitad de los fondos habían sido congelados para evitar un robo masivo. Según el diario británico The Guardian, Binance sospecha que un ordenador portátil de uno de sus ingenieros fue pirateado por piratas informáticos norcoreanos. Los equipos de plataforma especificados. “trabajar incansablemente” para resolver el problema.

La plataforma publicó varios mensajes contradictorios en X, primero asegurando que todos los fondos depositados por los clientes en su sitio fueron “totalmente seguro”antes de anunciar, poco después, que cubriría “todas las pérdidas”. La plataforma indicó entonces que “el monto total afectado fue de aproximadamente $6.3 mil millones”. Durante la noche del jueves al viernes, Binance anunció que “todos los depósitos y retiros” eran “suspendido temporalmente”.

“Hemos trabajado con socios especializados en blockchain para congelar los activos afectados; hasta ahora se han congelado on-chain (bloqueados en blockchain, nota del editor) alrededor de 3 mil millones de dólares »añade el comunicado de prensa. Hasta la fecha, el mayor ciberataque de este tipo corresponde a los 1.500 millones de dólares desviados en febrero de 2025 de la plataforma Bybit, un robo atribuido a piratas informáticos afiliados a Corea del Norte.

La preocupación y las precauciones se están extendiendo en la comunidad de las criptomonedas. “Esta cantidad puede seguir aumentando a medida que nuestros equipos trabajen en estrecha colaboración con autoridades, emisores, empresas de análisis de datos y socios de la industria para identificar y congelar activos adicionales”. Es probable que haya sido un objetivo, advirtió Binance.

Empresas emisoras “monedas estables”estas monedas electrónicas cuyo valor está respaldado por una moneda tradicional, en este caso el dólar, han actuado en consecuencia. El jefe de Tether, empresa que emite en particular una criptomoneda llamada USDT, la tercera moneda digital por volumen en circulación (alrededor de 180 mil millones de dólares), anunció que había congelado alrededor de 1,6 mil millones de dólares de estos activos. “en relación con un posible ataque” en Binance. En cuanto al director general de Circle, que supervisa la criptomoneda USDC, anunció la inmovilización de alrededor de 800 millones de dólares. Una decisión tomada en consulta con las autoridades, afirmó, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI no confirmaron de inmediato.

Incluso antes de que Binance confirmara el ataque, alrededor de las 00:30 hora francesa, varios especialistas habían afirmado que los piratas informáticos habían entrado en la plataforma. Los precios de todas las principales criptomonedas se estancaron brevemente, con la excepción de las monedas estables que, por definición, solo pueden fluctuar dentro de márgenes muy pequeños. Después de caer casi un 5% al ​​final de la sesión americana, el bitcoin se recuperó y perdió sólo un 0,83% alrededor de las 6:00 horas, mientras que el ether mostró una ligera caída del 0,81%. BNB, criptomoneda emitida por Binance, repuntó un 2,67% después de haber caído casi un 10%.

Para algunos observadores informados, el ataque pone en duda los sistemas de seguridad, en particular la criptografía. del protocolo “blockchain”, en el que se basan las criptomonedass. Los recientes avances en inteligencia artificial, en particular anunciados esta semana por OpenAI y Anthropic sobre el mismo concepto de TI, podrían poner en duda los fundamentos de la criptografía.