Brasil: Flávio Bolsonaro se compara con De Gaulle y quiere “liderar la oposición” desde Estados Unidos

Al final de una fuga increíble a pesar de tener prohibido salir de Brasil, el candidato presidencial derrotado contra Lula ha repetido su historia conspirativa. Apenas llegado a Florida el 28 de octubre, tras pasar por Argentina y Ecuador, Flávio Bolsonaro afirmó ser el verdadero “líder” de Brasil.

“Vi horrorizado cómo se materializaba ante mis ojos el fraude electoral”escribe el senador conservador, en un comunicado publicado en sus redes sociales. Según él, perder unas elecciones después de una primera vuelta favorable es una “imposibilidad matemática”. Aunque Lula le ganó por 4,4 millones de votos en la segunda.

De repente se compara con De Gaulle, quien “lideró la Francia libre desde Londres” durante la Segunda Guerra Mundial, a su vez “liderar la oposición” en Brasil. “Este es sólo el comienzo de nuestra lucha por la democracia, los derechos humanos y la libertad en Brasil. prometió quien obtuvo, junto a su familia, visas de su aliado Donald Trump.

en su negocio “liderar la oposición”Flávio Bolsonaro enfrentará muchos obstáculos. Donald Trump sólo le ofrece un tímido apoyo. El líder del MAGA, acostumbrado a la retórica conspirativa sobre elecciones “amañadas” en Estados Unidos, juzgó primero la brasileña “muy extraño” y “terrible”. Pero luego aclaró que “no interferiría” respecto de su aliado brasileño.

Interviniendo poco en su campaña, Donald Trump parece más distante con su hijo Flávio que con su padre, Jair Bolsonaro, que cumple una condena de veintisiete años de prisión por intento de golpe de Estado, tras su derrota en 2022. Por su parte, Lula, reelegido presidente saliente, denunció la actitud de Flávio Bolsonaro hacia su país. “Brasil es su segunda patria. La primera es lamer las botas de Estados Unidos”espetó.

Y el Partido Liberal de Flávio Bolsonaro se está distanciando. En Brasilia, su líder de campaña, el senador Rogério Marinho, expresó claramente su “solidaridad” con Flávio Bolsonaro, presentándolo como un “exilio político”pero evitó repetir las acusaciones de fraude electoral: “El Partido Liberal no puede decir eso (…) no hay evidencia de esto. » Por último, Flávio Bolsonaro sigue siendo objeto de investigaciones judiciales, en particular por corrupción y blanqueo de dinero en la financiación de una película sobre su padre.