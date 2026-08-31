¿Puede realmente la RN prohibir el uso del velo en espacios públicos?

El bucle RN sobre el uso del velo. En plena temporada política, el domingo 30 de agosto, el diputado de Somme, Jean-Philippe Tanguy, aseguró que en caso de victoria de la Agrupación Nacional (RN) en las elecciones presidenciales de 2027, las mujeres que lleven velo serían castigadas con una multa, una propuesta histórica y un fuerte marcador del partido de extrema derecha. “Obviamente lucharemos contra la ideología islamista y aprobaremos el uso del velo, también en solidaridad con todas las mujeres de todo el mundo que se ven obligadas a llevarlo y que mueren por tener esta libertad”.declaró el funcionario electo de extrema derecha, y marinista desde el principio, en el plató de BFMTV.

Según Jean-Philippe Tanguy, esta vez la medida se debatió internamente y “zanja”. Por lo tanto, en caso de una victoria de la RN el próximo año, “Si hay mujeres que llevan el velo cuando está prohibido, serán multadas”de la misma manera que “personas que no usan cinturón de seguridad” en coche.

La prohibición de llevar el velo en los espacios públicos ya estuvo en el programa de Marine Le Pen durante sus tres últimas candidaturas al Elíseo. En 2012, el programa del Frente Nacional planeó prohibir el uso del velo y los símbolos religiosos, pero sólo en “servicios administrativos públicos dependientes del Estado o de las autoridades locales”.

Unos meses más tarde, en una entrevista con “Le Monde”, Marine Le Pen cambió esta posición y se declaró partidaria de prohibir el uso del velo y la kipá, pero esta vez extendiendo esta prohibición a la calle. Este cargo se mantuvo durante la campaña de 2017, luego en 2022. Ese año, el programa propuso “prohibir la práctica, manifestación y difusión pública de la ideología islamista”sin nombrar directamente el velo, así como “la prohibición por ley del uso del velo islámico para quienes las acompañen en las salidas escolares”.

Dos años más tarde, en cambio, durante la campaña legislativa de Jordan Bardella, la prohibición del uso del velo estuvo ausente del programa RN. Luego, ante el micrófono del RMC, juzga la aplicación de tal medida. “complicado” y cree que sería necesario “Hazlo paso a paso”. “Creo que es sensato y razonable que podamos empezar con una ampliación de la ley de 2004 sobre edificios públicos y universidades”dice.

Este lunes 31 de agosto, mientras la idea vuelve a estar sobre la mesa, el candidato presidencial rebelde Jean-Luc Mélenchon denunció una propuesta sobre “despreciable”. En la misma línea, numerosos representantes electos de La Francia Insumisa (LFI) han condenado esta medida, desde la vicepresidenta de la Asamblea Nacional y diputada por Créteil, Clémence Guetté, hasta el coordinador nacional del movimiento, Manuel Bompard.

“Una y otra vez, los discursos islamófobos y peligrosos de la RN pisotean el Estado de derecho. El secularismo y la libertad de religión son principios fundamentales de nuestra República: su desafío por parte de la extrema derecha es profundamente violento”subrayó también Sophie Taillé-Polian, diputada de Generación. s de Val-de-Marne y miembro del grupo Ecologista y Social en la Asamblea. La diputada del Renacimiento por Ain, Olga Givernet, también denunció duramente la propuesta de RN. “Cuando un partido fundado por las antiguas Waffen SS secuestra el laicismo para discriminar por motivos de afiliación religiosa, no está defendiendo la República. Recuerda su historia »escribió en X.

Por su parte, la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, emitió “reservas obvias”mucho “sobre la constitucionalidad como aplicabilidad” de tal medida. “Además, si se volviera a hacer la pregunta, debería hacerse para todos los signos religiosos visibles en los espacios públicos, no sólo para el velo”afirmó durante una rueda de prensa después del Consejo de Ministros en el Elíseo.

Y, de hecho, si la Agrupación Nacional llegara al poder, no sería tan sencillo implementar esta prohibición, lo que plantearía numerosos problemas constitucionales. Como señaló el Senado Público en 2022, al considerar el velo únicamente como un signo religioso, la RN correría el riesgo de crear desigualdad entre los ciudadanos ante la ley basada en la afiliación religiosa. Una medida de este tipo también contravendría la libertad de religión, garantizada en la Constitución. Para prohibir el uso del velo en la calle, el partido de Marine Le Pen tendría que justificar que constituye una alteración del orden público.

Una forma de “pasar por encima” del Consejo Constitucional, según el entorno de Marine Le Pen a Franceinfo, sería realizar un referéndum. “No se trata de crear una policía indumentaria. Son los franceses quienes decidirán mediante referéndum un proyecto de ley destinado a luchar contra la ideología islamista”por su parte, aseguró durante un estrecho micrófono el presidente de la RN, Jordan Bardella, prometiendo “un debate social” sobre el tema.