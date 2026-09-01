¿Islandia en camino a la UE? Un referéndum con Trump como espantapájaros y una población fracturada

para ir más lejos

¿Islandia será el día 28?mi ¿Estado miembro de la Unión Europea en 2028? Primeros elementos de respuesta este sábado a última hora de la tarde: los 270.000 votantes islandeses votan para autorizar a Reikiavik a reabrir, o no, las negociaciones interrumpidas en 2015 con la Unión Europea. Con sus promesas expresas de adhesión, coreadas por la comisaria de Ampliación, Marta Kos, Bruselas mira a la isla del Atlántico Norte, en un contexto en el que el Ártico se está convirtiendo en uno de los centros de atención geoestratégica global. Un país rico, una democracia milenaria y miembro fundador de la OTAN, el país de 130 volcanes no tendría dificultades para pasar las bifurcaciones caudinas de las negociaciones de adhesión. Lo único es que Islandia, que presentó oficialmente su candidatura en 2009, ha visto desde entonces su proceso de adhesión, aunque muy avanzado (27 capítulos de negociación abiertos sobre 35), congelado por las disensiones políticas.

Miembro del espacio Schengen (libre circulación de personas) desde 1996, pero también del Consejo de Europa (cooperación jurídica) y del Espacio Económico Europeo (mercado único), Islandia es ya un socio privilegiado del Viejo Continente. Hasta el punto de que, según los soberanistas locales, el p…