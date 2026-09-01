Edouard Geffray aborda a Eric Ciotti por el izamiento de la bandera en las escuelas de Niza

Para ver “la Marsellesa” en posición de firmes en las escuelas de Niza, habrá que volver atrás. “No corresponde al alcalde decidir sobre ningún izamiento de colores que se realice en presencia de todos los estudiantes, ni una vez a la semana, ni una vez al mes, ni una vez al día”moderó el ministro de Educación Nacional, Edouard Geffray, este lunes 31 de agosto a la prensa al final del Consejo de Ministros.

La semana pasada, el vicealcalde de extrema derecha y aliado de Marine Le Pen, Eric Ciotti, propuso que, “desde este inicio de curso escolar y hasta las vacaciones de Todos los Santos”, esta instalado “en cada patio de colegio un asta tricolor”. “La bandera francesa ondeará en todas las escuelas de Niza. La llevo con orgullo. Cuenta nuestra historia, nuestras luchas y nuestras libertades. Es una referencia que tenemos el deber de transmitir a nuestros hijos”prometió este fin de semana en X, diciendo que se había puesto en contacto con el rector para futuras consultas.

La propuesta rápidamente hizo saltar a la oposición de Niza. “Cuando eliminemos el material escolar gratuito, no podemos hacer que las familias olviden la factura de la vuelta al cole ondeando la bandera”abordó a la presidenta del grupo ecologista de izquierda, Juliette Chesnel-Le Roux. Inicio equivalente por parte de Anthony Borré, concejal municipal de Horizons, que cree que la bandera y “la Marsellesa” “No debe servir como una cortina detrás de la cual escondemos los ahorros realizados a expensas de las familias más vulnerables”.

De hecho, el nuevo municipio de extrema derecha ha optado por no continuar con el reparto de material escolar para este curso escolar. El sistema puesto en marcha el año pasado por su predecesor Christian Estrosi, ofrecido a 22.000 estudiantes de escuelas públicas y privadas, fue considerado demasiado caro por el nuevo concejal.

Los funcionarios electos de la oposición han encontrado un aliado en la persona del Ministro de Educación Nacional. Este lunes rechazó la propuesta del alcalde de Niza de la UDR que, según dijo, no podrá “encontrar un comienzo de realización”. Edouard Geffray recordando que lo que “sucede pedagógicamente” no depende de los funcionarios electos: “En “Educación Nacional” existe la palabra “nacional”. Esto significa que el marco lo establece la Educación Nacional, por lo que no le corresponde al alcalde decidir lo que sucede educativamente en una escuela. »

Al salir del Palacio del Elíseo, el ministro recordó que a partir de este año los estudiantes, desde CM1 hasta el último año, deberán participar en un “ceremonia conmemorativa” Homenaje anual a todos los que “murieron por Francia” alrededor del 11 de noviembre, dentro de las instalaciones del establecimiento. especificando “que más allá de historias singulares, necesitamos saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos”.

Este lunes Eric Ciotti clasificó “alucinante” las declaraciones del ministro y anunció que, a pesar de todo, su municipio “Continuar con el despliegue de mástiles en todas las escuelas primarias de la ciudad”. “Mientras los valores de la República son cada día más cuestionados y abusados, recrear un vínculo entre nuestros hijos, nuestro himno, nuestra bandera y nuestra patria parece más necesario que nunca”añadió.