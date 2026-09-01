Buena gestión forestal: no confundamos las palabras de los ecologistas y las de los ecologistas

En el debate forestal, las palabras nunca son inocentes. Designan profesiones, conocimientos, sensibilidades y, a veces, afiliaciones políticas. Sin embargo, habitualmente se utilizan dos términos como si fueran intercambiables: “ecólogo” y “ecólogo”.

Un ecólogo es un científico especializado en ecología que estudia las relaciones entre los organismos vivos y su entorno. Realiza investigaciones, realiza mediciones de campo, etc. Un ambientalista generalmente se refiere a una persona comprometida con la protección del medio ambiente a nivel asociativo, activista o político. Una misma persona puede ser ambas cosas, pero estar cerca de ambas es menos común de lo que se podría pensar.

A diferencia del francés, varias lenguas distinguen claramente al científico del defensor del medio ambiente, por ejemplo “ecologista” Y “ambientalista” en inglés, o “Okólogo” Y “Unweltschützer” en alemán.

En el contexto de la ecosilvicultura, que busca conciliar la producción de madera, el funcionamiento de los ecosistemas y las expectativas sociales, esta confusión desdibuja la distinción entre la creación de conocimiento y la defensa de un proyecto social.

Un artículo reciente de Reporterre titulado “Incendios en Gironda: cómo los ambientalistas son acusados ​​injustamente” ilustra este mecanismo. Los autores informan que Bruno Lafon, representante de los forestales, cuestiona la “normas ambientales” en la magnitud de los incendios. El artículo, sin embargo, nos invita a mirar otras dimensiones del problema: el interés de ciertos propietarios por mantener los monocultivos y la insuficiente compensación, por parte del Estado, de las superficies dedicadas a cortafuegos.

Estemos o no de acuerdo con todo este análisis, el artículo revela una deriva clásica: buscar un único responsable de un fenómeno multifactorial. Al acusar indiscriminadamente “los ambientalistas” y el “normas ambientales” de haber obstaculizado el mantenimiento de los bosques, ciertos discursos confunden el compromiso activista, las decisiones regulatorias y el conocimiento producido por los ecologistas.

Sin embargo, las responsabilidades son distintas: en este caso específico, los ecologistas evalúan los efectos de las prácticas forestales, mientras que los ecologistas defienden ciertas orientaciones. Confundirlos esconde las múltiples causas de los incendios y la complejidad forestal: el mantenimiento es necesario, pero el carácter renovable de la madera no garantiza prácticas sostenibles. Calificar cualquier protección de “ideológica”, así como cualquier intervención de destructiva, nos impide evaluar objetivamente las diferentes silviculturas.

La ecosilvicultura puede definirse como una gestión inspirada en el funcionamiento de los ecosistemas forestales, atenta a su capacidad de regeneración y permitiendo usos humanos. No promete ni un bosque sin intervención, ni una producción sin impacto. Sitúa cada acto silvícola en un sistema vivo (suelo, agua, microclima, diversidad genética, etc.).

En este marco, el ecólogo puede identificar variables relevantes, comparar escenarios y monitorear sus efectos. Sin embargo, no debe transformarse en un árbitro moral. Sus resultados no determinan qué pérdida local sería aceptable, qué prioridad dar a la producción o cómo distribuir las limitaciones entre los propietarios y la comunidad. El ecologista, por su parte, cuestiona los propósitos y límites de la gestión forestal. Estas opciones son colectivas y los ecologistas no pueden imponerlas mecánicamente.

Por tanto, la confusión es peligrosa en ambas direcciones. Puede llevar a sospechar que cualquier ecologista que hable de biodiversidad es un activista oculto. También puede llevar a considerar cualquier discurso ambientalista como una conclusión científica indiscutible. El asunto mencionado por Reporterre muestra sobre todo cómo la etiqueta “ecologista” puede servir como arma retórica para evadir múltiples responsabilidades y desacreditar el trabajo de los ecologistas.

La gestión forestal del macizo de las Landas de Gascuña debe basarse en cuatro puntos:

objetivos explícitos, conocimiento disponible, un análisis de riesgos, un sistema de evaluación.

Pero el conocimiento debe ser plural: deben participar ecologistas, propietarios, gestores forestales, bomberos, cargos electos, asociaciones ecologistas y residentes, sin pretender que todas sus declaraciones tengan el mismo valor científico.

Ante el cambio climático, la incertidumbre requiere sobre todo una gestión diversificada, experimental y adaptativa, basada en parcelas de control e indicadores que permitan evaluar los resultados a corto y largo plazo. Cabe destacar una intervención del presidente de la región de Nueva Aquitania: su propuesta en el suroeste de dedicar parte de las zonas quemadas a “territorios experimentales y piloto” merece ser considerado.

Finalmente, las decisiones deben ser públicas e informadas por el trabajo de los ecologistas. Si los cortafuegos de 300 metros y las normas medioambientales plantean un problema, se deben evaluar los daños y las posibles compensaciones en lugar de acusar a la gente a nivel mundial. “los ambientalistas”. Si un monocultivo aumenta la vulnerabilidad, debemos discutir su transformación y su costo, sin convertir a los propietarios en culpables abstractos.

Porque es en una discusión abierta y pluralista, desprovista de posiciones dogmáticas, que la gestión forestal podrá generar un socioecosistema que responda a los desafíos de producción y protección de los territorios, y adaptado a los nuevos contextos climáticos.

Firmantes

Jean-Christophe Domec ingeniero forestal, doctor en ciencias forestales y de la madera, profesor de gestión forestal sostenible en Bordeaux Sciences Agro;

Annabel Porté ingeniero agrónomo, doctor en ecología, director de investigaciones en ecología forestal del Instituto Nacional de Investigación sobre Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (INRAE) Burdeos Nouvelle-Aquitaine;

Jennifer Swensondoctor en ciencias forestales, profesor de biología en la Universidad de William and Mary (Virginia, Estados Unidos).