¿Por qué la presencia del jefe de Audi en la reunión con Trump está provocando indignación en Alemania?

“Políticamente inaceptable”, “línea roja”, “preocupante y lamentable”… En Alemania aumentan las críticas al jefe de Audi, Gernot Döllner. El sábado 24 de octubre apareció junto a Donald Trump durante una reunión republicana en Georgia, pocos días antes de las elecciones de mitad de período, que tendrán lugar el 3 de noviembre de 2026.

Donald Trump aprovechó la presencia del presidente de Audi para anunciar una inversión de 4.200 millones de dólares por parte del fabricante alemán, con la construcción de su primera fábrica en Perry, en el estado de Georgia. A continuación, el líder subió al escenario para agradecer al presidente estadounidense su apoyo. Audi confirmó el proyecto, que debería permitir la producción de 200.000 vehículos al año y la creación de unos 4.500 puestos de trabajo.

“La forma en que Gernot Döllner se presentó a sí mismo y a Audi en Estados Unidos es extremadamente vergonzosa”afirmó Christiane Benner, presidenta del sindicato alemán IG Metall, que cuenta con 2,3 millones de miembros.

A medida que se acercan las elecciones intermedias, la píldora no va bien en el grupo automovilístico. La presidenta del comité de empresa del grupo Volkswagen, Daniela Cavallo, denunció en el sitio web del comité de empresa un “violación clara” del reglamento interno. Este último impone neutralidad política y prohíbe eventos públicos con candidatos en los tres meses anteriores a una elección. El directivo de Audi había firmado este reglamento unos meses antes de su aparición en el mitin de Trump.

“La dirección del grupo se ha dejado transformar en una marioneta de un espectáculo propagandístico al servicio de una figura política muy cuestionable, que va en contra de prácticamente todos los valores de nuestra empresa”dijo Danielle Cavallo.

Reconoce que la producción local de Audi en Estados Unidos puede tener sentido “económicamente”particularmente teniendo en cuenta los altos aranceles impuestos por Donald Trump. Pero “sin una visión global del ciclo de planificación y sus consecuencias para todos los sitios, no daremos luz verde”advirtió.

La decisión final sobre una nueva fábrica en Estados Unidos quedará sujeta a la aprobación del consejo de supervisión de Volkswagen, la empresa matriz, insisten Daniela Cavallo y Christiane Benner, jefa de IG Metall.

La clase política alemana, de derecha e izquierda, también condenó la presencia de Gernot Döllner en esta reunión. Convertir una decisión de inversión en un argumento de campaña para Trump, un político que “perjudica enormemente a la industria alemana, incluida la industria del automóvil”Este “preocupante y lamentable”juzgó Dennis Radtke, jefe del ala social de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU), el partido del canciller Friedrich Merz.

Desde el domingo 25 de octubre, la diputada del Partido Socialdemócrata (SPD), Isabel Cademartori, denunció el “ayuda electoral directa” llevado a Donald Trump, creyendo que Volkswagen no había “No aprendí nada de la historia”. Recordemos que el grupo automovilístico nació y se hizo popular gracias al apoyo del régimen nazi. “El jefe de Audi ha cruzado una línea roja”comentó el periódico económico Handelsblatt.

Esta inversión de Audi llega en un momento en el que el grupo Volkswagen está llevando a cabo un amplio programa de ahorro y reducción de empleos en Alemania. La fábrica de Audi en Neckarsulm, situada en el distrito de Stuttgart y donde trabajan unas 15.000 personas, corre especial riesgo. Más puestos de trabajo en Alemania podrían desaparecer si ciertos modelos de la marca se produjeran en la futura fábrica estadounidense.

Los rivales alemanes de Audi, BMW y Mercedes-Benz, ya producen en Estados Unidos, pero sus ubicaciones se decidieron mucho antes de la ola de inversiones estimuladas por la política aduanera de Donald Trump.