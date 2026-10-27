Elecciones legislativas en Serbia: ¿qué es la “Lista de Estudiantes” que arrasó con el régimen autoritario vigente?

Dos años de movilización en las calles y aquí está el movimiento estudiantil serbio que derroca al gobierno autoritario de catorce años. El domingo 25 de octubre, la “Lista de Estudiantes” obtuvo 140 de los 250 escaños de la Asamblea Nacional Serbia. Con esta mayoría absoluta, esta lista podrá formar el nuevo gobierno serbio. Aleksandar Vucic, ex viceprimer ministro, que se convirtió en primer ministro en 2014 y luego presidente del Partido Progresista Serbio en 2017, es depuesto.

Lanzada tras una tragedia que dejó dieciséis muertos en 2024, esta “Lista de Estudiantes” acabó presentando 250 candidatos para las elecciones legislativas anticipadas, entre estudiantes, profesores universitarios, abogados, actores e incluso agricultores… Su ambición: acabar con la corrupción, mejorar la libertad de prensa y el sistema educativo.

Pero persisten varias áreas grises: ¿cómo gobernará esta lista, que dice no tener líderes? ¿Y con qué política internacional? Las próximas semanas serán un laboratorio de transformaciones en el país.

Todo comienza con un 1 simbólicoejem Noviembre de 2024, con la muerte de dieciséis personas al desplomarse un toldo en la estación de Novi Sad, aunque recientemente renovado con la ayuda de varios millones de euros. Dos días después, miles de manifestantes se levantan en Belgrado blandiendo carteles. “La corrupción mata”. A la cabeza, los estudiantes.

Juntos exigen una investigación rápida, un poder judicial independiente e instituciones transparentes. Pronto, las protestas pacíficas crecieron y se convirtieron en las más grandes desde la caída del líder Slobodan Milosevic en 2000, incluso derribando al ministro de Construcción, Goran Vesic.

Un mes después del primer aniversario de la tragedia, la lista electoral apoyada por los estudiantes recoge cerca de 400.000 firmas. Este año, en el segundo aniversario de la tragedia, Aleksandar Vucic disolvió el parlamento. En la carrera por las elecciones legislativas anticipadas, el movimiento estudiantil presenta su lista electoral contra el Partido Progresista Serbio.

Su acción carece deliberadamente de líderes y se basa en la toma de decisiones colectiva. En su lista, todos están fuera de cualquier partido político importante. Hay 250 candidatos de la sociedad civil, con perfiles variados, pero más de 160 de los cuales tienen un doctorado. Cada facultad de la Universidad de Belgrado tenía derecho a proponer candidatos. Con 140 funcionarios electos, la “Lista de Estudiantes” tiene un grupo de expertos para enviar al gobierno.

Su método resultó ganador: horizontal, sin cabezas de cartel y organizado en torno a las universidades con estructuras de toma de decisiones a nivel de cada facultad, luego órganos de toma de decisiones entre las universidades y coordinación a nivel nacional. Pero la cuestión de su encarnación política persiste. El jefe de lista, Ilija Srdanovic, insistió en que no es en modo alguno el líder de los 250 candidatos, todos al mismo nivel a estas alturas.

La campaña se centró en el estado de derecho, la captura del Estado por intereses privados, la corrupción, los ataques a la libertad de prensa y la reforma del sistema educativo. “Corrupción, criminalidad, instituciones desmanteladas, patrimonio nacional vendido, ciudadanos sometidos a chantaje, medios de comunicación sofocados, Estado confiscado: este es el legado dejado por Aleksandar Vucic y su Partido Progresista Serbio, cuyo reinado termina después de catorce años en el poder”enumera el diario serbio “Nova”.

Como primer paso, el nuevo gobierno debería centrarse en restaurar las instituciones que siguen en manos de la potencia saliente y evitar causar divisiones, según el profesor Dusan Vucicevic. Pero restaurar el estado de derecho y los mecanismos democráticos funcionales sólo puede acercar a Serbia a la Unión Europea, ya que oficialmente es candidata a ser miembro. E incluso si la “Lista de estudiantes” “forma una coalición con partidos proeuropeos, las negociaciones podrían hacer de la integración en la Unión la principal prioridad de la política exterior serbia”advierte en la revista política “Le Grand Continent”, Bojan Vranic, profesor de la Universidad de Belgrado y especialista en política serbia.

¿Será compatible este potencial acercamiento hacia la UE con su deseada diplomacia hacia Rusia? Los estudiantes habían dicho que continuarían con la política de Serbia de no imponer sanciones al Kremlin, uno de los pocos países europeos que no lo ha hecho desde la invasión de Ucrania. En un país que todavía depende en gran medida del gas ruso pero que también cuenta con grandes préstamos europeos, los estudiantes heredarán un delicado acto de equilibrio político.