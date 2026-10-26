Después de ayudar a su elección, la RN no logra que Richard Ferrand dimita del Consejo Constitucional

Publicado el 26 de octubre de 2026 a las 16:51 horas. Lectura: 2 min.

Fue atacado por la extrema derecha. Este lunes 26 de octubre, el Consejo Constitucional finalmente rechazó a los parlamentarios de la Agrupación Nacional (RN) y de la Unión de Derechas (UDR) que exigían la “dimisión oficial” de su presidente Richard Ferrand. En el cargo desde marzo de 2025 por un mandato de nueve años, el presidente del Consejo Constitucional fue acusado por la RN de haberse excedido en su función al tomar posición contra la revisión de la Constitución mediante referéndum sin pasar por el Parlamento. Una medida que Marine Le Pen desea adoptar en caso de victoria en las elecciones presidenciales, para implementar la preferencia nacional o aplicar su política migratoria.

Pero el “ hombres sabios », a través de la voz de su mayor, Alain Juppé, desestimó la solicitud, desplegando argumentos tanto de forma como de fondo. En una carta dirigida a Jean-Philippe Tanguy, Éric Ciotti y la líder de los senadores RN Edwige Diaz, esta última afirma que el procedimiento iniciado por estos parlamentarios no se basa “sin base constitucional”. Sólo el Consejo Constitucional puede “Registrar la renuncia automática de uno de sus miembros, si se cumplen ciertas condiciones”subraya el ex primer ministro Jacques Chirac, evocando disposiciones que “consagrar la independencia” de la institución y “implementar el principio de separación de poderes”.

Sin embargo, Richard Ferrand debe en gran medida su nombramiento como jefe del Consejo Constitucional en febrero de 2025 a la abstención de la Agrupación Nacional: al abstenerse, los 16 diputados del grupo lepénista abrieron el camino a los fieles de Emmanuel Macron, nombrados por un voto. Los parlamentarios de derecha y de izquierda, entonces opuestos a su nombramiento por su proximidad al macronismo, denunciaron entonces una forma de acuerdo implícito.

Porque un mes más tarde, Marine Le Pen vio anulada la decisión sobre la ejecución provisional de su sentencia de inhabilitación en el proceso de los asistentes parlamentarios por el Tribunal de Apelación de París, que se basaba en un dictamen del Consejo Constitucional emitido bajo Richard Ferrand, el 28 de marzo de 2025… Pero la candidata de la Agrupación Nacional se apresuró a cambiar unos meses más tarde, afirmando que “Richard Ferrand deja la presidencia del Consejo Constitucional”basándose en que habría “roto con su deber de neutralidad”.

Los diputados y senadores se basaron en particular en el artículo 7 de la ordenanza de 1958 sobre el Consejo Constitucional, que prevé la prohibición de sus miembros, “durante el ejercicio de sus funciones, adoptar cualquier posición pública sobre cuestiones que hayan sido o puedan ser objeto de decisiones del Consejo”. Más precisamente, Richard Ferrand es criticado por sus comentarios sobre la piedra angular del programa de Marine Le Pen: la reforma de la Constitución mediante referéndum, sobre la base del artículo 11, “no existe (…) no hay debate”declaró en un podcast reciente.

Pero para Alain Juppé, el presidente de la institución “se contentó con describir exactamente el estado de nuestra legislación recordando que sólo el procedimiento previsto en el artículo 89 de la Constitución permite revisar nuestra Constitución, con exclusión de cualquier otro”. Este procedimiento establece que un proyecto de revisión constitucional debe votarse en “términos idénticos” por la Asamblea Nacional y el Senado antes de su aprobación mediante referéndum o por una mayoría de tres quintos del Parlamento reunido en el Congreso. El ex Primer Ministro recuerda finalmente en su misiva que “el Consejo es responsable, según el artículo 60 de la Constitución, de garantizar la regularidad de las operaciones del referéndum”. Una manera de subrayar implícitamente que la organización de tal votación constitucional sobre la base del artículo 11 se expondría a la ira de los Sabios.

El diputado de Paso de Calais afirmó que el general De Gaulle se había basado en el artículo 11 de la Constitución en 1962 para organizar un referéndum sobre la elección del Presidente de la República por sufragio universal. “No es De Gaulle quien quiere” y desde “la vida ha cambiado”respondió Richard Ferrand en el podcast.