“Acto III”, huelga intersindical, bloqueo… ¿Qué debemos esperar del resto del movimiento social?

No es cuestión de dejarlo ir “equilibrio de fuerzas” establecido con el gobierno. Dos días después de la movilización del 24 de octubre, en la que participaron 410.000 personas, 110.000 de ellas en París según las cifras del Ministerio del Interior y 800.000 según el recuento de la CGT, los “chalecos amarillos” y los estudiantes de secundaria quieren mantener la presión con nuevas manifestaciones, protestas, huelgas y bloqueos ya en preparación. La próxima movilización se realizará el sábado 31 de octubre, día que ya estima Emmanuel Macron “en riesgo”.

Se espera que los sindicatos de escuelas secundarias encuentren en Matignon este lunes 26 de octubre respuestas a sus diez reivindicaciones, incluida la derogación del Parcoursup y un presupuesto de 10 mil millones de euros para la educación en 2027. Pero si no se les escucha, “continuará