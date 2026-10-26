Macron ante la amenaza de un conflicto social duradero, el ejecutivo aparece en el terreno

A diferencia de la movilización del 17 de octubre, salpicada de escenas de violencia y saqueos, la temida jornada del 24 de octubre transcurrió finalmente sin grandes incidentes y esta vez con medidas policiales XXL: 70.000 policías y gendarmes, así como soldados de la fuerza Sentinel, fueron movilizados. Suficiente para alegrar al gobierno, atacado por las críticas de la oposición, pero también por figuras del campo presidencial, tras el fiasco del 17 de octubre.

“La jornada estuvo controlada, no hubo incidentes graves”saludó al Ministro del Interior, Laurent Núñez, en RMC/BFMTV este lunes 26 de octubre por la mañana. Sin embargo, esta estrategia de mantenimiento del orden no ha empañado la determinación de los manifestantes: se lanzaron nuevas convocatorias de movilización con un “ acto III » prevista para el sábado 31 de octubre y, sobre todo, una jornada nacional de huelga y manifestación el jueves 5 de noviembre. Ante el movimiento de calma, el ejecutivo promete este lunes “respuestas muy concretas”.

Duramente criticado durante toda la semana pasada, Emmanuel Macron se ha situado desde entonces en primera línea, en particular presidiendo varias reuniones para mejorar el mantenimiento del orden, recibiendo, el viernes 23 de octubre, a los sindicatos de los institutos de enseñanza secundaria y abriendo la puerta a una “revisión en profundidad” de Parcoursup, uno de los principales temas de disputa.

El jefe de Estado también prometió que Sébastien Lecornu y sus ministros traerían “respuestas muy concretas” a las exigencias de la escuela secundaria. El Primer Ministro, que recibirá a representantes de los estudiantes de secundaria en Matignon, con la esperanza de poner fin a cinco semanas de crisis iniciadas por bloqueos de establecimientos, aseguró que “detallar un plan de respuesta que debe abordar la cuestión del número de profesores, del estado de los edificios, pero también del número de estudiantes por clase en la escuela secundaria”.

“Habrá anuncios y habrá propuestas importantes y sólidas, también sobre la cuestión del Parcoursup y, en general, de la orientación”anunció por su parte Maud Bregeon, este lunes por la mañana en RTL. El portavoz del gobierno subrayó también las condiciones necesarias, según el ejecutivo, para la reanudación de las conversaciones con los manifestantes: “Hay demandas que deben ser escuchadas y que obviamente deben ser respondidas. Para responderlas, hay un requisito previo: es el retorno a la calma. No podemos tener un diálogo social que funcione en un contexto de violencia como el que vivimos hace una semana. »

Los ministros de Educación, Edouard Geffray, y de Educación Superior, Philippe Baptiste, deberán presentar las conclusiones del gobierno durante una rueda de prensa prevista para las 17.30 horas. Pero ¿serán suficientes estas respuestas, que deberán traducirse en modificaciones del presupuesto actualmente en examen, para neutralizar la ira que aparentemente permanece intacta desde el inicio del movimiento?