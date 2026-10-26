“Este movimiento liceal no habla de psiquiatría, pero dice lo esencial sobre la salud mental adolescente”

Desde el 21 de septiembre, los estudiantes de secundaria bloquean sus establecimientos en toda Francia. Sus exigencias son básicas: profesores delante de cada clase, personal razonable, edificios bien cuidados, enfermeras y personal de vida escolar. Según el Ministerio del Interior, en dos semanas se ordenó la detención policial de más de 5.000 personas, la gran mayoría menores de edad (del 21 de septiembre al 5 de octubre, nota del editor)y Amnistía Internacional denunció un uso desproporcionado de la fuerza. Los estudiantes de secundaria también hablan de la presión del Parcoursup y de la preocupación por un futuro que la guerra, la deuda, el clima y la inteligencia artificial hacen ilegible.

Este movimiento no habla de psiquiatría, pero dice lo esencial sobre la salud mental de los adolescentes: su sufrimiento tiene un entorno, y la preocupación lúcida no es una enfermedad. El médico y filósofo Georges Canguilhem lo demostró: la salud es la capacidad de afrontar las variaciones del medio ambiente. Una organización de la atención incapaz de distinguir la ansiedad frente al mundo real del sufrimiento patológico medicalizará la primera, y la respuesta más disponible será la medicación, cuyo consumo entre los jóvenes ha aumentado marcadamente mientras que la oferta de atención ha disminuido.

El movimiento también muestra que la preocupación puede convertirse en una palabra colectiva dirigida a los adultos. El compromiso con lo común, con sus demandas, sus delegados, sus asambleas, sus interlocutores, canaliza la violencia y calma la ansiedad; la clínica de adolescentes sabe que lo que no encuentra forma se descarga en el acto, y el pediatra y psicoanalista británico Donald Winnicott Vio en determinadas conductas antisociales una petición dirigida al medio ambiente, que espera ser recibida y contenida. Una respuesta exclusivamente de seguridad destruye este marco: humilla y radicaliza.

El día 17 de octubre mostró esta otra cara. Saqueos, incendios, ataques contra prefecturas y ayuntamientos han marcado muchas ciudades; El Ministerio del Interior informó de 1.800 detenciones y más de 500 heridos entre las fuerzas del orden y los bomberos, y una granada le arrancó la mano a un adolescente (en Saint-Étienne). Hay que pensar en este cambio sin amalgama: según el propio ministerio, la violencia más grave es obra de grupos organizados y delincuentes que vienen a unirse a las procesiones.

El psicoanálisis lacaniano llama goce a esta satisfacción paradójica, más allá del placer, que empuja a la transgresión y a la destrucción, y que la ley simbólica y las instituciones tienen la función de limitar. Saquear una boutique de lujo mientras se pretende luchar contra los gobernantes significa convertir el odio a su supuesto disfrute en disfrute de sus objetos. El peligro surge cuando este goce es justificado por teorías y éstas guían a ciertos actores: la violencia se convierte entonces en un deber, y el sujeto, como demostró Lacan en “Kant con Sade” (en 1962)se convierte en instrumento de una causa que le autoriza a hacer lo peor con buena conciencia.

Sin embargo, las teorías de la igualdad y la deconstrucción son emancipadoras. La igualdad de condiciones, que Tocqueville veía como el hecho generativo de la democracia, y la igualdad de oportunidades, que rechaza que el nacimiento decida el destino, fundaron la escuela pública y los servicios públicos que los estudiantes de secundaria demandan específicamente. La deconstrucción, para Jacques Derrida, no es destrucción: es una lectura que deshace las jerarquías presentadas como naturales, en nombre de una justicia que no puede ser deconstruida. Ninguno de los dos es sinónimo de odio hacia los supuestamente dominantes ni de destrucción total; invocarlos para que saqueen es traicionarlos.

El 17 de octubre también revela una reducción del umbral de violencia. Norbert Elias había descrito el lento ascenso de este umbral a lo largo de la historia occidental, sabiendo que era reversible. El efecto multitud descrito por Freud, el anonimato, la repetición de escenas y su puesta en escena en las redes, la impunidad y la justificación teórica lo rebajan hoy, y el propio Estado no es inmune a esta pendiente cuando utiliza armas peligrosas contra menores.

Freud, con su “Descontento en la civilización” (en 1930)Recordó que la agresividad es una disposición original del ser humano, que la civilización contiene a costa de una renuncia siempre frágil, y que el odio a un enemigo común es uno de los cementos más poderosos de las masas. La civilización es frágil y ninguna sociedad alcanzará un nivel cero de violencia; la tarea realista es contenerlo y ofrecerle otras vías: la expresión, el conflicto organizado, la ley.

Por eso el 17 de octubre nos exige disociar el movimiento social, que muestra el camino, de los abusos, que muestran la fragilidad de la civilización. La primera es una obra de civilización y debe ser escuchada; estos últimos deben ser contenidos y juzgados. Para la salud mental de los adolescentes, la lección es clara: la escuela es la primera línea y pedir una enfermera es pedir una política de salud mental. Los hogares de adolescentes, a los que se accede sin cita previa ni diagnóstico, ofrecen el modelo de una acogida no médica que sabe orientarles hacia el cuidado; acogieron a más de 100.000 jóvenes en 2025, pero carecen de medios.

Sin embargo, la política pública se organiza a la inversa, en torno a la identificación, los centros expertos y la psiquiatría de precisión, cuyos biomarcadores aún no existen, como reconoció Thomas R. Insel. (el ex director del Instituto Nacional de Salud Mental, en Estados Unidos) después de 20 mil millones de dólares invertidos por la investigación estadounidense, mientras que el número de psiquiatras infantiles ha disminuido y los tiempos de consulta superan los tres meses. Una sociedad que responde a su juventud buscando el defecto en su cerebro o enviando únicamente a la policía haría un diagnóstico erróneo: necesitamos recepción antes que experiencia, escucha antes que escala, palabras antes que acción, presencia antes que precisión.