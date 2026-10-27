LFI acusa a BFM-TV de difundir comentarios “racistas”, el canal denuncia “una campaña de desprestigio”

Los picantes debates en el escenario a veces siguen a amargas justas verbales. Este domingo 25 de octubre, tras un fin de semana de alta tensión marcado por movilizaciones contra el alto coste de la vida y el ataque racista en Yvelines que dejó un muerto y cinco heridos, el canal BFM-TV denunció en un comunicado “acusaciones infundadas” apuntando a ella. En su visor, varios comentarios provenientes de las filas rebeldes acusando a la antena de permitir que florezcan los comentarios. “racista”

Presente el sábado 24 de octubre en la manifestación parisina contra el alto coste de la vida, Jean-Luc Mélenchon interrumpió así una pregunta de un periodista del canal Continuo, que le preguntaba sobre las respuestas que se debían dar al movimiento de los institutos. “Y tú, BFM, empieza a calmarte ante los comentarios racistas de todo tipo, porque empieza a sentirte bien.declaró el líder del LFI y candidato presidencial. ¡Sea racista en la televisión y déjenos en paz! » Ese mismo día, periodistas del canal fueron acosados ​​en una concentración en Trappes en homenaje a Pengo Bossio Wangi, asesinado durante el ataque racista a Kevin T.

Al día siguiente, el diputado de Val-de-Marne Louis Boyard, invitado al plató del canal, deploró a su vez “Comentarios racistas hechos por Zemmour, multiconvicto” en el aire de BFM-TV, el día después de las manifestaciones y violencia del 17 de octubre. “Hay políticos que hacen comentarios racistas a diario, pero también hay medios de comunicación que dan una imagen muy injusta de los barrios obreros”continuó.

“Debido a que deshumanizamos a estos habitantes de barrios obreros, esto anima a estos activistas de extrema derecha a actuar”apoyó a Louis Boyard, dos días después del ataque racista en Trappes y la Verrière, en Yvelines.

la cadena “no acepta ser objeto de presiones, ni ser utilizado con fines políticos o desestabilizadores”respondió BFM-TV en su comunicado de prensa publicado el domingo por la noche. los medios “denuncia las acusaciones infundadas formuladas durante las últimas 48 horas contra su antena y sus periodistas, víctimas de una campaña pública de desprestigio, en particular en torno a Sonia Mabrouk”. En septiembre de 2026, LFI boicoteó las transmisiones de BFM-TV antes de decir que los miembros del partido regresarían a sus platós, excepto para la transmisión. “100% Mabrouk”presentado por el ex periodista de Europe 1 y CNews. El partido pretendía así protestar contra “una deriva de la línea editorial hacia la extrema derecha”.

TV BFM “siempre nos esforzaremos por dar vida al pluralismo en sus ondas y permitir que todas las corrientes políticas se expresen”reafirma el canal en su nota de prensa.

Los sindicatos SNJ y CGT del grupo RMC-BFM, sin embargo, dieron un paso adelante el domingo 25 de octubre por la tarde. “El racismo desinhibido, que ahora tiene un lugar claro en nuestras ondas, tiene consecuencias directas e irremediables en nuestra sociedad”estiman. Establecen un vínculo entre “los comentarios hechos al aire” y el asalto a cuatro equipos de filmación durante las protestas del fin de semana.