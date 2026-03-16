¿Por qué la participación en la primera vuelta es tan baja?





¿Ausencia de cuestiones locales, cansancio de unos 48,7 millones de electores llamados a las urnas o campaña eclipsada por la guerra en Oriente Medio? La participación en la primera vuelta de las elecciones municipales de este domingo 15 de marzo disminuirá significativamente respecto a las elecciones de 2014. Los institutos electorales predicen una participación de entre el 56% y el 58,5%. Una cifra muy inferior a la de 2014 (63,55%) y ligeramente superior a la de 2020 (42,30%), unas elecciones especiales organizadas en plena pandemia de Covid-19 y marcadas por una abstención histórica.





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“Aparte de 2020, llegamos a un récord a la baja por debajo del Vmi República, marca de lenta erosión en los últimos cuarenta años”explicó a la Agence France Presse François Kraus, director de la división política de Ifop.





Si los franceses siguen apegados a los alcaldes, más apreciados que los cargos electos nacionales, según los encuestadores “razones estructurales” A esta caída en la participación: “un distanciamiento de los franceses de su alcalde” que, sin embargo, “sigue siendo popular”.









También hay explicaciones “coyuntural” : una campaña ensombrecida por la situación internacional y, en particular, la guerra en Irán. El director del centro político Ifop también avanza “la debilidad del voto de sanción” con un gobierno “muy poco regalo” y un numero “hambriento” Listas estampadas Renacimiento.









“Se trata de una puntuación históricamente baja para las elecciones municipales, excluyendo las de 2020”confirma Adélaïde Zulfikarpasic, directora de la división empresarial de Ipsos BVA. Según ella, “El cansancio de los ciudadanos va en aumento, sobre todo debido a la crisis política y la inestabilidad de los últimos dos años” y la disolución de la Asamblea Nacional, además del contexto internacional.









La ausencia de un tema también podría haber afectado la participación: en el 68% de los municipios, solo hay una lista en carrera. Los habitantes de estos lugares ya conocían el resultado de la votación incluso antes de acudir a las urnas. Por tanto, la elección era casi inexistente para estos electores, quienes además, según las nuevas normas vigentes, ya no tienen derecho a practicar la mezcla, es decir, a añadir o eliminar los nombres de los candidatos.





En total, el 93% de los municipios, que sólo tienen una o dos listas para decidir, conocerán a su alcalde en la primera vuelta.









Pero la incertidumbre es significativa en las grandes ciudades donde pocos concejales tienen garantizada la reelección. En estas ciudades, en cuanto se conozcan los resultados, comenzarán otras elecciones, con la cuestión de las alianzas para la segunda vuelta… Marcadores cruciales a un año de las elecciones presidenciales.





En París, las perspectivas de victoria de Emmanuel Grégoire, candidato de la izquierda unida que excluye a La France insoumise (LFI) y a su rival de derecha Rachida Dati, serán muy distintas si Pierre-Yves Bournazel (Horizons), Sophia Chikirou (LFI) y Sarah Knafo (Reconquête) superan o no el 10% y deciden mantener o no su posición.





La cuestión también se planteará en Marsella para el alcalde saliente de izquierdas Benoît Payan y el candidato del Rally Nacional Franck Allisio, muy por delante de Martine Vassal (Les Républicains) y el rebelde Sébastien Delogu. O incluso en Toulouse, donde el derechista saliente Jean-Luc Moudenc apuesta por un triangular con socialistas y rebeldes.





Grandes ganadores de 2020, los ecologistas están a la defensiva en Estrasburgo o Burdeos. Pero en Lyon, el alcalde saliente, Grégory Doucet, cree en una “remontada” frente al exjefe de OL Jean-Michel Aulas, apoyado por LR y los macronistas, cuya ventaja se ha derretido en las encuestas.









En estas ciudades donde el resultado es incierto, las cifras de participación son mixtas. A las 17 horas, la participación alcanzaba el 44% en la capital, un aumento de 4,4 puntos con respecto a 2014 y el nivel más alto de participación en la capital a esta hora desde 2001. Pero la participación bajaba tanto en Marsella (46,80% contra 56,21%) como en Ródano (48,27% contra 53,65%).



