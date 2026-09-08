¿Un embrollo… antes de emprender acciones legales? El primer ministro Sébastien Lecornu denunció una vez más las “filtraciones” en la prensa sobre el presupuesto de 2027, esta vez sobre la fiscalidad de los ahorros de los empleados, mencionada por “Les Echos” el fin de semana pasado. Una hipótesis, no obstante, mencionada por el propio Ministro de Economía a principios de semana.

Pero el lunes 7 de septiembre, el ejecutivo suavizó la idea de gravar los ahorros de los empleados, asegurando que Sébastien Lecornu no había “nunca se declaró a favor” de esta pista. Ya a finales de agosto, el Primer Ministro había cuestionado las numerosas informaciones que circulaban sobre el presupuesto. “Abolición del APL para estudiantes, congelación del RSA o edad mínima de vejez, cuestionamiento del crédito fiscal por servicios personales, aumento del impuesto sobre la renta… ¡Todo esto es falso! ». Frente a estos “ fugas », el inquilino de Matignon recordó el lunes por la noche en X (ex-Twitter) que “El presupuesto para 2027 aún está en preparación”mientras juzga ” severo “ eso “información laboral, parte de la cual ni siquiera fue transmitida a Matignon (…) se encuentran en la prensa ».

Y esta vez, los servicios del Primer Ministro anunciaron que habían emprendido acciones legales, a través de “un informe conforme al artículo 40 del Código de Procedimiento Penal”transmitido a “el fiscal de París”y en relación con la fuga de “trabajos internos (…) no haber sido objeto de una decisión final por parte del gobierno”. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” explica cómo funciona este dispositivo.

Se impone “toda autoridad constituida, cualquier funcionario público o servidor público que, en el ejercicio de sus funciones, adquiera conocimiento de un delito o falta (…) dar aviso sin demora al fiscal y transmitir a este magistrado todas las informaciones, actas y actos relativos a la misma »según Légifrance. Es evidente que el titular de una autoridad pública que tenga conocimiento de la existencia de un delito o falta deberá denunciarlo notificándolo al Ministerio Público. Sobre esta base, los servicios de Sébastien Lecornu enviaron un informe al fiscal de París.

Bajo Emmanuel Macron, el caso Benalla es sin duda el ejemplo más claro de las cuestiones que rodean el artículo 40. Si bien el ministro del Interior, Gérard Collomb y el prefecto de policía, Michel Delpuech, fueron informados al día siguiente de los actos de violencia cometidos por Alexandre Benalla el 1 de mayo de 2018, ninguno de ellos emprendió acciones legales. Ambos sintieron que no les correspondía hacerlo. Sin embargo, en su informe, la comisión de investigación del Senado considera que los hechos presentados “todos los indicios que permitan considerar la comisión de un delito” y que, por lo tanto, deberían haber sido presentados a la fiscalía de conformidad con el artículo 40. La falta de remisión a la fiscalía rápidamente suscitó preguntas por parte de varios parlamentarios.

Recientemente, sólo Gabriel Attal, entonces Primer Ministro, había utilizado este mecanismo. En marzo de 2024, activó el artículo 40 tras movilizaciones propalestinas que denunciaban la guerra en la Franja de Gaza, en el campus de Sciences-Po de París. Los hechos también habían sido denunciados al fiscal por la dirección de Sciences-Po, que había abierto su propia investigación interna.

Además del artículo 40 del Código de Procedimiento Penal, son posibles otros procedimientos legales. En 2017, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo presentó una denuncia contra Un procedimiento jurídico poco común, pero que no incluía un informe conforme al artículo 40.

Tras la transmisión de un informe basado en este sistema, ahora corresponde al Ministerio Fiscal decidir qué hacer a continuación. El fiscal examina los hechos y puede “o iniciar procedimientos”, “o implementar un procedimiento alternativo al procesamiento”o incluso “descontinuar el procedimiento siempre que las circunstancias particulares vinculadas a la comisión de los hechos lo justifiquen”.

Por lo tanto, en el presente caso, el informe de Matignon no significa que se haya determinado un delito ni que se abra automáticamente una investigación. El fiscal de París deberá determinar en primer lugar si los hechos pueden constituir un delito. Por el momento, aún no se ha anunciado ninguna decisión de la fiscalía.