El colapso de la Autoridad Palestina tendrá consecuencias devastadoras para la economía de Israel

Ante la proximidad de las elecciones legislativas israelíes previstas para el 27 de octubre, el gobierno de Benjamín Netanyahu está incrementando las medidas destinadas a asfixiar la economía de Cisjordania e impedir cualquier posibilidad de creación de un Estado palestino. Una anexión parcial o total de los territorios palestinos por parte de Israel tendría repercusiones catastróficas para la economía israelí y sus 10 millones de habitantes, que tendrán que pagar el precio de la anexión de los 3 millones de residentes en Cisjordania.

Si la economía israelí muestra una resiliencia notable a pesar de una guerra larga y costosa, la anexión latente de Cisjordania palestina constituye una carga económica que se impone a la población israelí; esta carga se volverá insoportable cuando la expansión de los asentamientos conduzca al colapso de la Autoridad Palestina, obligando a Israel a asumir la gestión de la vida cotidiana de millones de residentes palestinos en Cisjordania.

Desde los Acuerdos de Oslo de 1993, la Autoridad Palestina ha administrado a 3 millones de palestinos (excluyendo Jerusalén Este) que viven principalmente en el 40% de Cisjordania (zona A y B). Este status quo político y económico se ve fuertemente cuestionado por el actual gobierno de Netanyahu, cuya coalición está dominada por partidos de extrema derecha, partidarios de una anexión pura y simple de todos los territorios palestinos. La proximidad de las próximas elecciones legislativas ha acelerado incluso el proceso de anexión: el Ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, jefe de un partido religioso ultranacionalista, ya no duda en afirmar públicamente su intención de provocar el colapso de la Autoridad Palestina para impedir la creación de un Estado palestino y aumentar la presencia israelí en todo el territorio palestino.

El estrangulamiento económico de la Autoridad Palestina es el resultado de varias decisiones israelíes que ponen en duda las relaciones económicas entre Israel y los territorios palestinos definidas tras los Acuerdos de Oslo. Desde su creación en diciembre de 2022, el gobierno de Netanyahu ha aumentado las sanciones financieras, monetarias y fiscales con miras a provocar la quiebra de la Autoridad Palestina. La medida más utilizada es la incautación, parcial o total, de fondos procedentes de impuestos aduaneros y del IVA sobre las importaciones palestinas que transitan por puertos israelíes, y que el Estado judío aprovecha para remitirlos a la Autoridad Palestina. Estos ingresos fiscales financian el 65% del presupuesto palestino; en otras palabras, cualquier retraso en la transferencia de estos fondos obliga a los funcionarios palestinos a recortar los salarios de los funcionarios y los servicios públicos.

La ofensiva israelí contra la economía palestina se ve facilitada por otra regla establecida en 1993: sólo el shekel israelí es válido en los territorios palestinos. Durante treinta y tres años, los bancos palestinos han dependido de la buena voluntad de las autoridades bancarias israelíes para convertir o depositar sus shekels. Los dos bancos israelíes autorizados a realizar este tipo de transacciones (Hapoalim y Discount) amenazan periódicamente con cortar todos los vínculos con los bancos palestinos por miedo a ser perseguidos por financiación del terrorismo y blanqueo de dinero. El Ministerio de Finanzas israelí sólo está otorgando protección legal lenta y moderadamente a los dos bancos israelíes, lo que provoca que los billetes israelíes se acumulen en las bóvedas de los bancos palestinos. En la práctica, sin bancos corresponsales, las empresas palestinas ya no pueden pagar a sus proveedores israelíes; de ahí una escasez cada vez más frecuente en Cisjordania de productos básicos como alimentos, gasolina, etc.

Además, tras el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, las autoridades israelíes cancelaron todos los permisos de trabajo de los trabajadores palestinos; Hay 150.000 palestinos (de Cisjordania y Gaza) que, desde hace casi tres años, se ven privados de sus trabajos diarios en Israel. El despido de trabajadores palestinos priva a la economía palestina del 25% de su ingreso nacional, arrojando a la pobreza a muchas familias sin recursos; de manera similar, las arcas de la Autoridad Palestina pierden el impuesto sobre los ingresos de los trabajadores palestinos que los empleadores israelíes deducían en origen.

La anexión de Cisjordania significaría no sólo que Israel tomaría el control del territorio palestino sino también la gestión de la vida cotidiana de sus residentes. Más allá del impacto diplomático y de seguridad, la anexión tendrá consecuencias devastadoras para la economía israelí; provocará una caída drástica en el nivel de vida de todos los hogares israelíes y socavará la calidad de vida de la población.

Al acoger a 3 millones de nuevos residentes, Israel tendrá que proporcionarles servicios mínimos en términos de salud, educación, seguridad, transporte, etc. El presupuesto necesario para cubrir estos gastos adicionales se financiará ciertamente con impuestos adicionales a cargo del contribuyente israelí. Asimismo, aumentará el gasto en seguridad, en particular para garantizar la gestión de nuevas fronteras, la protección de los asentamientos israelíes y la multiplicación de nuevas olas de violencia.

En otras palabras, una anexión de Cisjordania constituiría un absurdo económico que empobrecería a todos los hogares de Israel: ningún país moderno podría aumentar repentinamente el número de sus ciudadanos en un 30% sin pagar un precio económico que rápidamente se volvería insoportable. El tejido social de Israel se vería significativamente afectado, hasta el punto de poner en duda la prosperidad de su población y la resiliencia de su economía.

Un escenario de anexión inevitablemente desencadenaría una ola de protestas en todo el mundo, así como renovadas tensiones y violencia en la región. Las consecuencias económicas pronto se sentirán en Israel: caída de la inversión extranjera, cierre de establecimientos comerciales, reducción de la calificación crediticia de Israel, aumento del gasto militar, etc. La caída del PIB israelí será aguda y rápida, los inversores extranjeros abandonarán el país mientras que el consumo de los hogares experimentará una caída excepcional; un acontecimiento que hará retroceder la economía de Israel algunas décadas. En general, la fortaleza de la economía se verá en gran medida comprometida, al igual que su capacidad para resistir shocks externos.

Para cubrir los gastos requeridos por un escenario de anexión, el gobierno israelí podría elegir entre dos opciones: pasar la carga de la anexión a los ciudadanos israelíes aumentando los impuestos y recortando los servicios sociales, o adoptar un sistema de apartheid que privaría a 3 millones de palestinos de los derechos básicos que disfrutan los residentes permanentes en Israel. Esta segunda opción probablemente resultaría en una severa reacción internacional que empeoraría aún más el impacto económico de la anexión.

Ya sea que la carga económica de la anexión se imponga a todos los israelíes o si la discriminación aplicada a la población palestina reduzca la carga, la fuerte y resiliente economía israelí pasará una página en su historia. El futuro de los territorios palestinos será uno de los temas cruciales de las próximas elecciones legislativas en Israel.

EXPRESO ORGÁNICO

Jacques Bendelacdoctor en economía, es investigador en ciencias sociales en Jerusalén. Es autor de numerosos ensayos, entre ellos “Judíos y árabes israelíes, la nueva situación después del 7 de octubre de 2023” (Éditions Auteurs du Monde, 2026).