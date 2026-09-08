Organización de misiones, contrato territorial… Lo que el Gobierno anunciará a los bomberos este martes

Después de un verano marcado por olas de calor e incendios violentos, el gobierno debe presentar, este martes 8 de septiembre, las grandes líneas de un proyecto para modernizar los servicios de emergencia a los bomberos profesionales, que inician una movilización para obtener más recursos. El documento, consultado por la Agencia France-Presse (AFP), pretende aclarar los contornos de sus misiones.

Fruto de una consulta iniciada en 2024 y que permaneció sin resolver durante mucho tiempo, este proyecto de ley de modernización de la seguridad civil se presentará al final de la mañana a las organizaciones sindicales de bomberos profesionales. Ese mismo día convocaron a un amplio movimiento de huelga nacional.

“Los bomberos no estamos esperando una ley más, sino una ley que realmente cambie las cosas”advirtió la Federación Nacional de Bomberos en un comunicado de prensa el lunes, que llamó al gobierno a ser “a la altura de las circunstancias”.

Las misiones, tal como se distribuyen actualmente entre los bomberos y otros servicios de rescate de emergencia. “sólo reflejan de manera imperfecta la realidad de las intervenciones llevadas a cabo por actores de seguridad civil, particularmente durante desastres naturales o eventos de escala excepcional”e incluso dar lugar a “malentendidos”señala el gobierno en este documento no exhaustivo que sólo enumera las medidas ya validadas a nivel interministerial.

El proyecto de ley propone ahora distinguir “la urgencia de actuar”que debe informar a los servicios departamentales de bomberos y rescate (Sdis), y “la urgencia de transportar”que debe ser responsabilidad de empresas privadas de transporte sanitario.

Solicitud recurrente de los bomberos, el proyecto de ley también prevé la creación de un contrato territorial de emergencia, es decir, una gestión a nivel departamental bajo los auspicios del prefecto, que tendrá “tiene como objetivo coordinar la acción de todos los actores de socorro de emergencia para que se brinde una respuesta gradual a cada situación”.

Del “plataformas comunes” La recepción y gestión de llamadas también deberá crearse dentro de los tres años siguientes a la entrada en vigor de la ley.

Además de una mejor organización de la Seguridad Civil, los bomberos, con su movilización, piden sobre todo más recursos humanos y económicos después de una temporada de verano marcada por megaincendios. Sobre estos puntos conflictivos, el documento consultado por la AFP ofrece pocos detalles.

En esta fase prevé la creación de un contrato anualizado a tiempo no completo para los bomberos voluntarios, “para fortalecer el atractivo del compromiso, asegurar su situación social y profesional y mejorar la capacidad operativa” bomberos.