Por qué George Soros es el enemigo jurado de Trump y la derecha radical

“Soros y su grupo de psicópatas han causado mucho daño al país” : El ataque lanzado en su propia red social está firmado por Donald Trump.





Aquí está el filántropo multimillonario en el visor del Presidente de los Estados Unidos que llega a reclamar el enjuiciamiento en su contra. Le acusa de haber financiado manifestaciones violentas, como tensiones recientes en Los Ángeles.





El odio de Trump contra Soros no es nuevo. Y la enemistad es recíproca. En junio de 2018, este último compartió públicamente su análisis: “El presidente Trump es un delincuente y el mejor narciso”.





Durante años, el patrón humanista ha sido el enemigo jurado del derecho radical y la complicación global, el objetivo de conspiradores de todo tipo.





“Soros es un enemigo mortal de Francia. Debe librarse con todos los medios”lanzó Eric Zemmour, el presidente de Reconquer, en junio de 2019. Joe Rogan, Conspiracy Podcaster no es más tierna: ” Él es el personaje diabólico en una película de Batman ». ¿Pero de dónde viene este odio?





ONG presentes en 120 países





Una figura esencial de Wall Street, el genio de las finanzas se ha convertido en una de las mayores fortunas de los Estados Unidos. Esta riqueza le permitió crear las bases de la sociedad abierta en 1979, una gran red de ONG activas en más de 120 países.





Objetivos: Defensa de los derechos humanos, lucha contra la discriminación y el apoyo a las instituciones democráticas.





Tantas causas queridas por este hijo de judíos húngaros, sobreviviente del Holocausto, ahora de 95 años. Tantas causas que también valen la pena ser odiadas por ultra conservadores de todo el mundo.









Su compromiso le valió la decoración con la Medalla Presidencial de la Libertad de Joe Biden, justo antes de su partida de la Casa Blanca. ¿Qué hace saltar a Elon Musk, que transmite inmediatamente un montaje que presenta a Soros en Emperor Palpatine, el gran chico malo? “Star Wars”.





Durante su visita al jefe del dux, Elon Musk lo acusó de ser responsable de las manifestaciones que pidieron el boicot frente a los concesionarios de Tesla.





“Soros Finance Macron”





A menudo en el contexto del antisemitismo, los ataques contra Soros van más allá de las fronteras estadounidenses.





En Hungría, Viktor Orban llamó “Stop Soros” su ley para bloquear la entrada de refugiados.









Incluso los conspiradores franceses lo tomaron: la pequeña oración “Soros financia la campaña de Emmanuel Macron” distribuyó mucho en 2017. Un rumor de un falso tweet creado cuando el Macron filtra la publicación, justo antes de la primera ronda de las elecciones presidenciales. Una investigación ha demostrado que la acusación era completamente infundada.





Además, los cargos actuales de Donald Trump no se basan en ninguna evidencia. Pero las negaciones de los cimientos de la sociedad abierta que recuerdan que su misión consiste solo en “Promueve los derechos humanos” no cambia nada.





La detestación permanece bien anclada y el resentimiento tenaz, probablemente debido al verdadero apoyo de que uno de la familia Soros a su rival Kamala Harris en 2024.





Pero Trump no ha terminado de escuchar sobre los Soros: Alexander, el hijo que tomó las riendas de la organización, dijo que quería involucrarse más que su padre en los Estados Unidos, en particular al apoyar programas alentando a los votantes latinos y afroamericanos a votar.