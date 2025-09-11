la granja municipal, un nuevo diseño de servicio público





Profesión: jardinero municipal del mercado. Como contractual de servicio público, Antoine Poppe, de 22 años, que dejó a Lille para epinales, plantas de ensaladas, batatas o pimientos, rocía las hileras de tomates que maduran en un invernadero y se desenterran, este lunes 30 de junio, las últimas papas de la temporada. Las verduras orgánicas, producidas en 1.2 hectáreas, que se etiquetan por AB, se entregan en tres comedoreses escolares de la prefectura de Vosges para terminar en gratinas o donas en placas infantiles. “El proyecto, de la utilidad pública, combina la preservación del medio ambiente y el objetivo educativo. Inmediatamente me interesó”, Testifica con entusiasmo el graduado de un BTS de producción horticultural, Bandana se anudó en la cabeza para protegerse de un sol ardiente. En cuanto a las condiciones de trabajo, el joven jardinero del mercado no esperaba mejor: 37 horas por semana y los fines de semana de descanso para poco más de un salario mínimo (1,447 euros por mes), garantizó cualquiera de los caprichos.





Si el título no aparece (todavía) en las redes del servicio público, un jardinero de mercado municipal es una profesión que bien podría desarrollarse. Al igual que Epinal, casi otras cien ciudades y pueblos en Francia, izquierda y derecha, han establecido su propia granja pública en los últimos años …