León, cerdo, araña, mono ... 16 preguntas de animales no tan fáciles

Solo un Capybara Overtraîné podrá responder todas estas preguntas relacionadas con los animales.





¿Quién obtuvo el león dorado? ¿Cuál es el nombre del “hombre de la araña”? ¿Qué cerdo reina sobre la granja de animales? ¿Qué mono está genéticamente más cerca de los humanos? Estas son algunas de las preguntas entre los dieciséis a las que tendrá que responder en este cuestionario de animales.





`}} for (const (key, val) de Object.Entries (Créditos? Créditos (0): {})) {if (Key === ‘Images’) {Text +=` “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “

Créditos de imágenes

$ {Val}

`}} for (const (key, val) de Object.Entries (Créditos? Créditos (0): {})) {if (Key === ‘Photos’) {Text +=` “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ `

Fotografías

$ {Val}

`}} Texto de retorno; } Const showResult = function () {// ocultar todas las preguntas.forEach (function (elem) {elem.style.display = ‘none’}) const credits = ResultionSection.Queyselector (‘#Credits’); Const c = buildCredits () if (credits && c) {credits.innerhtml = c; } // Establezca el puntaje de puntaje de Let score = `$ {resultado}/$ {Preguntas Inntext = stork // Mostrar el testimonio para la puntuación de Let ResultStimonial = Array.From (Resultection.QueySelectorAll (‘(data -score)’)). EXIT (function (elema, elemb) {número de retorno (elemb.dataset.score) – número (elema.dataset.score);}); For (const elem de resultado testimonial) {if (número (resultado)> = number (elem.dataset.score)) {elem.style.display = ‘block’; romper; }} // reiniciar el botón del juego conston resetBtn = document.gestallyById (‘reset -test’) resetbtn.addeventrisner (‘click’, function (e) {resetform ()}) // Muestra el SurventSection.Style.display = ‘Block’} function () {CurrentStep = 1 CurrentQueste = Preguntas (CurrentStep – 1) CurrentQuestion.QuerysElector (‘. QuizTests_S_Swers’). DataSet.max result = 0 // restablecer todas las entradas cuizzform.reset (); QuizForm.queySelectorAll (‘input (type = “CheckBox”)’). Foreach (el => el.ecked = false); // Eliminar todas las clases válidas/inválidas de letras = QuizForm.queSelectorl (‘. QuizTessts_S_Swer: Not ((Data-Feedback))’) Answers.ForEach (function (elem) {Elem.ClassList.Remove (‘Valid’, ‘Invalid’)}) // Eliminar etiquetas LetteleL etiqueta ‘) labels.forEach (function (elem) {elem.style.removeProperty (‘ pointer-events ‘)}) // ocultar todos los feddbacks (data-feedback) dejar retroalimentación = cuizForm.queySelectorAll (‘ (data-feedback) ‘) FOUNTERS.FORACHE (function (elem) {Elem.Style.DISPLAY =’ NiNo ‘}) Quizztes_Sttes_Swers_Swers__BTN Let Btns = Quizform.Quizlectoral (‘. Btns.Foreach (Function (Elem) {Elem.disabled = True Elem.Style.display = ‘Block’}) // Hide All QuiztesSts_StStp_Sp_Sp_Btn Let Btnnext = Quizzform.QueySeCtorall (‘. QuizTessts_ststs-step_btn ‘) btnnext.forEach (function (elem) {elem.style.display =’ none ‘}) // ocultar el resultado stef resultados = document.QuerySelector (‘.. QuizzTest__Result ‘) ResultionSection.dyle.display =’ Ninguno ‘// RESETISULTURES TestimonialS = documentsult’) Resultsection.) (‘(Data-score)’) testimonials.forEach (function (elem) {elem.style.display = ‘none’}) // puntaje unset informes const dupulescore = resultados de resultados {Elem.open = false}) UpdateStepSVility (); = {título: ”, piano: ()} sharingbtn.addeventrisner (‘click’, function (e) {popoverarticle (‘title’) = popovertitle.innerhtml popoverstitle.innerhtml = ‘¿quiere compartir este quiz? (Elem, índice) {Let pianodata = elem.getAttribute (‘piano-Context-Origin’). (‘Piano-Context-Origin’, pianodata.Join (‘,’))})})})}) popovershare.addeventrisner (‘onpopoverclose’, function (e) {popovertitle.innerhtml = popoverarticle (‘title’) popovershare.queyselectorall (‘(‘ (Pianocontext). Foreach (function (elem, index) {elem.setTribute (‘piano-Context-Origin’, PopoverArticle (‘piano’) (index)})} document.addeventrisner (“domContentLoaded”, function (e) {actualatePSVILity (); handleAnswers (); sharetest ()})