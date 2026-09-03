Elisa Shua Dusapin viajó por Oriente Medio después del 7 de octubre: “Necesitaba desesperadamente ver con mis propios ojos”

El 7 de octubre de 2023, la escritora Elisa Shua Dusapin se encuentra en el Líbano para asistir a un festival literario. Esa mañana decidió partir hacia el sur del país. Al mismo tiempo, Hamás cruzó las vallas de la Franja de Gaza para entrar en Israel y masacrar a más de mil personas. De regreso a Beirut, Elisa Shua Dusapin pasa dos días encerrada en una habitación de hotel, con una sensación de soledad implacable. Desde fuera oye el sonido de Kalashnikovs. Termina regresando a Suiza. Pero su vida cotidiana en Ginebra le parece irreal. Una parte de ella permaneció en Beirut. Ella lo siente, debe regresar allí, a Medio Oriente. Entonces ella deja todo y se va. Un impulso que el autor aún hoy describe como “misterioso”. “En ese momento de mi vida, nada más tenía sentido, ella dijo. Poco a poco fui comprendiendo que había ecos muy íntimos en las historias familiares de mis abuelos coreanos sobre el período de ocupación, de separación. »

Corea dividida estaba en el corazón de “Invierno en Sokcho” (Zoé, 2016), la primera novela de Elisa Shua Dusapin, nacida de madre coreana y padre francés. Con sólo 24 años, inmediatamente se destacó por la delicadeza de su escritura y su libro, adaptado al cine. Sigue “las Bolas de Pachinko”,…