Estados Unidos e Irán vuelven a intercambiar ataques, el primero en un mes

Irán afirmó este lunes 31 de agosto haber atacado objetivos militares estadounidenses en Jordania y Emiratos Árabes Unidos en respuesta a los bombardeos llevados a cabo por Estados Unidos. Este primer intercambio de ataques en un mes debilita varias semanas de calma en la guerra en Oriente Medio.

Si bien el conflicto acaba de cumplir seis meses, estos ataques contrastan con las recientes declaraciones de la administración de Donald Trump, que afirmó favorecer la presión económica sobre la República Islámica.

Estos ataques se lanzaron después “Se observó a las fuerzas de la Guardia Revolucionaria Islámica preparándose para lanzar cohetes cargados de minas marinas hacia el Estrecho de Ormuz”indicó. El ataque dejó dos muertos y dos heridos, según la agencia de noticias iraní Tasnim.

Ante un conflicto impopular en Estados Unidos y ante la proximidad de las elecciones de mitad de período a principios de noviembre, la administración Trump ha dicho en las últimas semanas que ahora está favoreciendo “guerra económica” contra Irán, que ya se encuentra bajo sanciones internacionales desde hace décadas.

En represalia, los Guardias Revolucionarios afirmaron haber atacado instalaciones militares estadounidenses en dos bases aéreas en Jordania con misiles balísticos y drones. El ejército jordano afirmó haber derribado ocho misiles que habían penetrado en su espacio aéreo, sin especificar su origen.

El ejército iraní indicó entonces que había apuntado a una base en los Emiratos Árabes Unidos, donde Estados Unidos tendría tropas y helicópteros. Agregaron que derribaron un dron estadounidense MQ-9 Reaper, que puede usarse tanto para vigilancia como para ataque, en el Estrecho de Ormuz. El ejército estadounidense no ha comentado sobre los ataques.

Teherán “Condena enérgicamente la agresión militar estadounidense contra (la isla de) Larak »dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní en un comunicado, añadiendo que las fuerzas iraníes habían respondido “de conformidad con el derecho a la legítima defensa”.

“No buscamos la guerra”aseguró el presidente iraní Massoud Pezeshkian. “Sin embargo, ante cualquier agresión, nunca nos quedaremos de brazos cruzados”añadió, citado por los medios estatales iraníes, antes de volar a Kirguistán. Está previsto que participe en una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS), donde también se esperan los presidentes chino, Xi Jinping, y ruso, Vladimir Putin, así como el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, cuyo país desempeña el papel de mediador en la guerra de Oriente Medio.

Las hostilidades habían disminuido en intensidad durante el último mes, aunque continuaron los intercambios de disparos esporádicos en la región, especialmente en el Estrecho de Ormuz y sus alrededores.

Este paso marítimo estratégico, por el que pasaba una quinta parte de los hidrocarburos del mundo antes de la guerra, está en el centro del conflicto entre Estados Unidos e Irán, cuyo paso está bloqueado por Teherán.

En respuesta, Estados Unidos está bloqueando los puertos iraníes y dice que está listo. “para proteger el libre flujo de comercio en esta vía fluvial esencial”Centcom afirmó el domingo tener “Se completó la limpieza de minas de las rutas marítimas internacionales”.

Tras el anuncio de los nuevos ataques estadounidenses, el precio del oro negro volvió a subir el lunes, y el barril de Brent, de referencia internacional, superó el umbral simbólico de los 90 dólares.