Verano abrasador, falta de agua, contaminación… Los problemas del agua están en el centro de las noticias en Francia y las autoridades locales buscan soluciones sostenibles o incluso replicables. Así, la metrópoli de Metz ha puesto en marcha varias acciones para garantizar su suministro: “En general los ciudadanos tienen poco conocimiento del origen del agua que sale de su grifo, les parece normal, observa Rachel Burgy, presidenta del sindicato del agua de la región de Messina (Serm). Sin embargo, el tema es eminentemente político y se centra en un tríptico imprescindible: la calidad del agua distribuida, la cantidad disponible y su precio. » El Serm cubre las necesidades de más de 250.000 habitantes y 38 municipios, “atendidos” directamente gracias a tres tipos de recursos. La principal, hasta un 60%, está formada por aguas superficiales procedentes, en su mayor parte, del río Rupt de Mad y del lago artificial Madine. Casi un tercio procede de las cuencas hidrográficas del acuífero aluvial del Mosela. El 10% restante es agua subterránea de los manantiales de Gorze, explotados desde los romanos.

Todo se trata en la planta de Moulins-lès-Metz, cuya capacidad máxima es de 90.000 m³ de agua potable al día. “Sin embargo, este nivel nunca se alcanzaprecisa Rachel Burgy, también diputada para la transición ecológica y la energía en el ayuntamiento de Metz.. Este año, la producción todavía alcanzó un máximo de 75.000 m³ por día… Y desde principios de 2026, ha sido necesario extraer 5 millones de m³ del lago Madine, de los diez autorizados por año, sabiendo que el récord son 8 millones extraídos en 2003, a causa del verano abrasador…” Afortunadamente, los electrodomésticos han avanzado: los nuevos modelos de lavadoras o lavavajillas utilizan menos agua. Además, los usuarios tienden a reducir su consumo (estimado aquí en promedio en 131 litros por día por persona), por ejemplo bañándose menos. “El ahorro también se explica en gran medida por el mantenimiento de la red de distribución, con el fin de evitar despilfarros reparando lo más rápido posible las fugas detectadas mediante trazadores y sensores.da la bienvenida a Raquel Burgy. Sin embargo, alrededor del 14% del agua se pierde en el camino. ¡Y continuamos comunicándonos para recordarle a la gente que proporcionar agua es un desafío técnico! »

Una visita a la planta de transformación de Moulins-lès-Metz da una idea del trabajo realizado. Sus instalaciones de los años 70 fueron modernizadas, hasta la integración de una gran innovación en 2022: Actiflo Carb, carbón activado en polvo que actúa como una esponja y atrapa moléculas de materia orgánica o microcontaminantes. Previamente el agua realizó una primera decantación, previa adición de coagulante y floculante para aglomerar las partículas. Al final del tratamiento con Actiflo Carb, se pasa por arena y luego por carbón activado en grano, que sirven como filtros. Se desinfecta de dos maneras: inyectando ozono, que mata bacterias y microbios, y luego, al final del proceso, cloro que reduce el riesgo de contaminación en la red de distribución. “Agregar esta lejía es crucial, especialmente durante las olas de calor, porque si el agua se calienta, se pueden desarrollar bacterias.advierte Rachel Burgy. El agua del grifo es el producto alimenticio más controlado por las autoridades sanitarias, con más de 60 criterios de calidad a lo largo de su camino. »

Las sondas controlan continuamente las concentraciones de nitrato. Y como los índices eran demasiado elevados, fue necesario actuar aguas arriba para limitar la liberación de fertilizantes nitrogenados agrícolas. La mejor manera de reducir el uso de fertilizantes es favorecer prácticas con el menor impacto. Por este motivo, en el territorio atravesado por el Rupt de Mad, se anima a los agricultores a pasarse a lo ecológico y/o a producir lentejas, guisantes, soja, sorgo… pero también a no segar los prados y conservarlos con hierba mediante la ganadería. Luego podrán reclamar “pagos por servicios ambientales” (PSA), concedidos por cinco años, y entre 3.000 y 20.000 euros por año y por explotación.

Creadas en 2019, estas subvenciones están financiadas en un 80% por la agencia del agua Rin-Mosa y en un 20% por Serm. Gracias a ello, el 11 % de las tierras agrícolas se cultivan de forma ecológica y se desarrollan puntos de venta locales viables: en la restauración colectiva o etiquetando la carne de animales alimentados con pasto con la marca “Valeurs Parc Naturel Régional”. Desde 2020 no se han observado picos de nitrato. Evidencias de la eficacia de la prevención y la acción colectiva. “En caso de escasez de agua, debemos fomentar la colaboración, incluso la solidaridad, lo que permitiría ofrecer precios razonables, incluso para los municipios más remotos de la red”dice Raquel Burgy. Mientras tanto, la metrópoli de Metz tiene uno de los precios del agua más competitivos de Francia (una media de 0,003 euros por litro). Este es el resultado de las economías de escala obtenidas gracias al gran tamaño de la fábrica de Moulins-lès-Metz y a la densidad de población atendida por una red más compacta y, por tanto, más sencilla de mantener. Por eso suceden muchas cosas aguas arriba de los grifos.