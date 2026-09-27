¿Por qué el oligarca ruso Alisher Ousmanov quedó exento de las sanciones europeas (gracias a Francia)?

La Unión Europea salvó este martes 22 de septiembre, en el último minuto, sus sanciones contra Moscú al sumarse, a regañadientes y a pesar de las críticas de Kiev, a las exigencias de Francia y Luxemburgo, que lograron la eliminación de dos oligarcas de esta lista negra. Sin embargo, dos oligarcas rusos, entre los más conocidos de la lista de sancionados, quedarán exentos: Alicher Ousmanov y Mikhail Fridman.

Una exención que se produce al final de un psicodrama y sólo unas horas antes de la fecha límite; Los representantes de los 27 finalmente renovaron las sanciones de la UE contra cerca de 3.000 personas y entidades, acusadas de apoyar el esfuerzo bélico ruso contra Ucrania.

Alicher Ousmanov, empresario ruso de origen uzbeko, hizo fortuna en la metalurgia y luego en el grupo ruso de Internet mail.ru. Era un importante accionista del club de fútbol inglés Arsenal.

La exigencia de Francia de eliminarlo de la lista sorprendió a Bruselas. París invocado “razones de seguridad nacional” delante de sus compañeros, sin más explicaciones. Según un diplomático, París presionó para lograr un acuerdo de liberación de prisioneros que involucraba a ciudadanos franceses detenidos en Azerbaiyán.

Francia nunca ha confirmado tales negociaciones, pero París exige desde hace meses la liberación del empresario francés Martin Ryan, condenado por la justicia azerbaiyana a diez años de prisión por “espionaje”acusaciones rechazadas por Francia; El Tribunal Supremo de Azerbaiyán examinará su caso a finales de noviembre, recuerda “Libération”. Y otro empresario francés, Anass Derraz, fue condenado a 12 años de prisión en noviembre de 2025 en Bakú por aceptar un soborno de un oligarca ruso.

Tras Francia, Luxemburgo, por su parte, obtuvo la baja del empresario ruso Mikhail Fridman. Este último había iniciado un procedimiento de arbitraje para obtener 15.000 millones de euros en reparaciones del Gran Ducado tras estas sanciones de la UE. Es un accionista importante del conglomerado Alfa Group, que incluye Alfa Bank, uno de los principales bancos de Rusia, que también es objeto de sanciones europeas.

“La decisión de eliminar a Usmanov y Fridman de la lista es vergonzosa e injustificable”enfureció inmediatamente el ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Andriy Sybiga. “La decisión de eliminar a Usmanov y Fridman de la lista es vergonzosa e injustificable. Moscú está encantada de haber obtenido lo que quería: un sentimiento de impunidad, la humillación de la UE y la división entre los europeos.afirmó el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiga, en las redes sociales. “Insto a todos los estados miembros de la UE a anunciar ahora que impondrán sus propias sanciones nacionales a estos dos individuos”.

Más tarde, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, lamentó esta decisión. “en un momento en que Rusia lleva a cabo ataques brutales” contra su población. “Enviar señales sobre el levantamiento de las sanciones contra los oligarcas rusos es un enfoque autodestructivo y contraproducente”aseguró en las redes sociales. “Incluso ahora, durante la Asamblea General de la ONU, se están emitiendo alertas aéreas en muchas zonas debido a drones y misiles balísticos”afirmó el presidente ucraniano, que se reunió el martes en Nueva York con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

“Las guerras terminan con determinación y fuerza, no con concesiones a quienes rodean al agresor”añadió. Sin embargo, dijo ” agradecido “ hacia Ursula von der Leyen para “su voluntad de trabajar para añadir nuevos nombres rusos a la lista de sanciones de la UE”.

Las negociaciones fueron difíciles entre los 27, en particular con Letonia, que dos semanas antes de sus elecciones legislativas se opone desde hace tiempo al levantamiento de las sanciones contra los dos oligarcas rusos. Una nueva negociación permitió convencer a Riga de que se abstuviera para no impedir la renovación de las sanciones, principal arma de que disponen los europeos contra el Kremlin. “No se trataba de elegir entre una solución buena y una mala, sino entre una mala y una mucho peor”se justificó el primer ministro letón, Andris Kulbergs.

El líder afirma haber obtenido al mismo tiempo un refuerzo de la cooperación con Francia en materia de defensa. “El presidente Macron acordó iniciar negociaciones con Letonia sobre la adhesión de nuestro país a la iniciativa francesa de disuasión nuclear”aseguró Andris Kulbergs. Sin embargo, Ucrania y varios países de la UE han puesto todo su peso en la balanza para evitar la destitución de los dos oligarcas, considerándolo un precedente peligroso y una mala señal enviada a Moscú. “Esto realmente envía una señal de que se puede excluir de la lista mediante chantaje”.protestó otro diplomático europeo.

Poco antes de la decisión de la UE, el Kremlin no dejó de exigir el levantamiento de las sanciones europeas contra “todos los empresarios rusos”. Estos consisten en una congelación de activos y una prohibición de viajar al territorio de los 27 países miembros. Unos 28 mil millones de estos activos están congelados en la UE. Este régimen de sanciones contra Moscú debe renovarse cada seis meses, y los 27 decidieron que este período debería ampliarse a 36 meses, para evitar nuevos psicodramas.