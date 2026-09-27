El enfrentamiento entre Donald Trump y la prensa presidencial se extiende a otros medios

“A partir de hoy, el “pool” de TV no cubrirá eventos en los que participará el presidente y que entren dentro de la cobertura del “pool””indicó Bryan Boughton, representante de Fox y organizador de este grupo de canales que se encarga de filmar al presidente estadounidense durante todo el día y distribuir las imágenes así producidas.

Privados de acceso a la Casa Blanca durante tres días, los medios estadounidenses CNN, MS NOW y Politico anunciaron este lunes que emprenderán acciones legales contra el gobierno de Donald Trump. “Esta mañana notificamos al gobierno que hoy iniciamos procedimientos legales para defender nuestros derechos bajo la Primera Enmienda y el principio de que el gobierno no decide lo que publica la prensa”declararon conjuntamente en un comunicado de prensa en X.

“Sin previo aviso ni procedimiento, la Casa Blanca revocó nuestras credenciales porque cuestiona nuestra cobertura. Permitir que esto no sea cuestionado amenazaría la libertad de prensa y el derecho del público a un periodismo independiente y libre de presiones gubernamentales”.argumentan.

En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social poco después de este anuncio, Donald Trump negó liderar una ofensiva contra “prensa libre”. dijo que estaba atacando “NOTICIA FALSA, algo que se ha extendido como un cáncer dentro de nuestros queridos Estados Unidos de América”. “¡Esto representa una amenaza a nuestra seguridad nacional y debe detenerse YA!” »añadió.

Donald Trump sorprendió el viernes al anunciar un confinamiento “con efecto inmediato” el acceso de los canales de televisión CNN y MS NOW, así como del medio online Politico, en una espectacular escalada de su guerra contra los medios. Al día siguiente, a los periodistas de los tres medios de comunicación se les impidió la entrada al recinto de la Casa Blanca. El presidente republicano anunció esta medida sin precedentes, acusando a los tres medios de difundir información falsa. “Le seguirán otros medios que difundan información falsa”había amenazado.

Esta espectacular decisión fue condenada enérgicamente por varios actores de la industria y líderes políticos. “Estoy tratando de imaginar qué habría pasado si hubiera dicho: ‘¿Sabes qué, Fox News? ¡Fuera!’ »criticó al expresidente Barack Obama durante un discurso en la Universidad Colgate, según informó “The Independent”. Caracterizar el arbitraje de Donald Trump como“no imaginable”A Barack Obama le preocupaba que“un cierto grupo de personas piensa que es aceptable”. “Esto significa que no hemos adquirido la comprensión necesaria de lo que requiere la democracia. Y tenemos que arreglarlo”declaró.

“El pueblo estadounidense debe poder controlar a través de una prensa libre e independiente a quienes son elegidos, ya sea que los funcionarios del gobierno lo vean favorablemente o no”insistió por su parte el sábado la asociación de corresponsales de la Casa Blanca. Condenar una decisión que “viola la Primera Enmienda” de la Constitución de los Estados Unidos que garantiza la libertad de prensa, instó a la administración “para restablecer inmediatamente el acceso” periodistas interesados.

Durante su primer mandato y desde su regreso al poder a principios de 2025, Donald Trump ha atacado repetidamente a periodistas o medios de comunicación cuya cobertura no le agrada, ya sea en los tribunales, en Truth Social o verbalmente durante intercambios a veces muy violentos con periodistas, especialmente mujeres. También sacó de la Oficina Oval a la agencia de noticias Associated Press, un pilar del periodismo estadounidense, después de que esta última se negara a adoptar el nombre. “Golfo de América” para el Golfo de México.

Esta nueva prohibición llega en un momento de gran dificultad política para el presidente republicano, en vísperas de las elecciones intermedias del 3 de noviembre. A menos de dos meses de las elecciones, Donald Trump es cada vez más impopular debido al elevado coste de la vida en Estados Unidos y al alza del precio del combustible, pero también a la guerra que ha iniciado en Irán, cuyo resultado es más incierto que nunca.