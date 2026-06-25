Frente a la intensidad del calentamiento global, ¿todavía tiene sentido hablar de “normales estacionales”?

“Es una locura, este año hemos superado las normas estacionales casi todos los días”señala Guillaume Séchet, meteorólogo y presentador de BFM-TV, entrevistado por “le TV BUS Canal de comunicación urbana”. Después de la histórica ola de calor de mayo, Francia atraviesa ahora un nuevo episodio difícil en junio. El sitio Météo Paris, fundado por Guillaume Séchet, advierte: con temperaturas que oscilan entre 15 y 17 grados por encima de las normas estacionales, junio de 2026 podría alcanzar la magnitud de la ola de calor de 2003. Con una duración excepcional (dos semanas), fue la ola de calor más fuerte de la historia. Ya el mes pasado se batieron más de 1.000 récords en Francia. De un mes a otro se superan nuevos límites, con temperaturas cada vez más tempranas y elevadas. Entonces, a lo largo de los años marcados por récords, ¿siguen teniendo significado las normas estacionales?

El concepto de normales estacionales apareció mucho antes de que nos presentaran el tiempo todos los días en la televisión. Ya en 1840, el meteorólogo prusiano Heinrich Wilhelm Dove utilizó este término en su trabajo científico, antes de que el concepto fuera formalizado por el Comité Meteorológico Internacional…