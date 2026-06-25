Los candidatos presidenciales que resten importancia a la emergencia climática serán cómplices criminales de una derrota desastrosa

Dulce Francia, ¿en serio? ¿Hasta cuándo los pequeños franceses tendrán el placer de presumir de que su país goza de un clima templado con cuatro estaciones ni muy calurosas ni muy frías… Apenas ha comenzado el verano cuando una segunda ola de calor ya ha caído, como una sofocante capa de plomo proveniente de las fraguas del infierno, sobre la gran mayoría del territorio metropolitano. Qué registros siniestros, estas temperaturas que suben a más de 40°C sin bajar de los 25°C por la noche… La mitad de los departamentos en “vigilancia roja”, casi todos los demás en “naranja”. Más del 90% de la población sometida a calor extremo. Con riesgos reales para la salud de los cuerpos sobrecalentados, pero también todo tipo de perturbaciones para el cuerpo social: escuelas cerradas, trenes parados… Por no hablar de los animales, los árboles, las cosechas, que sufren el martirio. Y es sólo junio.

Esta ola de calor no es la primera ni la última que azota a una Europa que se está calentando dos veces más rápido que el resto del mundo. El desastre no ha hecho más que empezar. Y lo peor es que se trata de una catástrofe predicha desde hace décadas por innumerables expertos. “Nuestra casa arde y miramos hacia otro lado”llegó a profesar el presidente Chirac. Fue en 2002, hace casi un cuarto de siglo. ¿Qué ha pasado desde entonces? Sin duda ya no estamos en la fase, como en agosto de 2003, de lamentar el anuncio de 15.000 muertes, pero no nos equivoquemos: las olas de calor siguen “Asesinos silenciosos e invisibles”, explica el sociólogo estadounidense Eric Klinenberg en una entrevista con “New Obs”.

Y nuestro expediente muestra claramente la falta de anticipación y, por tanto, la pesada responsabilidad de los sucesivos gobiernos ante este tipo de crisis. Esto es menos un desastre natural que una catástrofe política. ¿Cómo podría pasar el fondo verde destinado a renovar edificios de 2.400 millones de euros en 2024 a 837 millones en 2026? Cuestión de prioridad, probablemente. El canto del populismo hostil a la “ecología punitiva”, que ha vuelto con fuerza en los últimos años, ha hecho su trabajo. El resultado está ahí: sanciona mucho más violentamente a los más desposeídos y nos impide dormir por las noches. Literalmente.

Una certeza, en medio del shock térmico: ya es hora de alejarse del negacionismo climático mantenido con noticias falsas por demagogos trumpistas para quienes el calentamiento global es una moda pasajera de rabiosos wokistas. No, las previsiones del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) no son “alarmistas”, sino científicas. Sí, enterrar la cabeza en la arena sobre un tema así es como meter la cabeza en un horno. Adaptar nuestros hospitales, nuestras escuelas, nuestras viviendas, nuestros medios de transporte no puede ser un lujo basado únicamente en iniciativas individuales.

Este proyecto ha comenzado, en particular gracias al esfuerzo de numerosos municipios. Debemos acelerarlo, sin renunciar a mitigar el calentamiento reduciendo nuestras emisiones de carbono, ya que añadir más a la atmósfera, una simple ley de la física, significa empeorar aún más los fenómenos extremos. Y no es simplemente repitiendo la palabra “aire acondicionado” frenéticamente, a toda prisa, como lo hace ahora la extrema derecha, que siempre ha torpedeado todas las políticas ambientales, que resolveremos este problema global: no airearemos nuestras calles ni nuestros campos, dijo recientemente la geógrafa Magali Reghezza-Zitt.

Por supuesto, nada es sencillo frente al cambio climático. Luchar contra él y al mismo tiempo adaptarse requiere difíciles concesiones, cambios en nuestros estilos de vida y una distribución justa de los esfuerzos. Pero “busca en otra parte” ya no es una opción. No te rindas tampoco. La lucha no está perdida de antemano. Él permanece frente a nosotros. Tendremos que recordar esto el año que viene, incluso y especialmente cuando el tiempo parezca más suave. Y todos los candidatos presidenciales de 2027 que jueguen la carta del fatalismo, minimicen la urgencia de la situación contra el consejo de los científicos o se nieguen a hacer de la resistencia climática una columna vertebral de sus programas tendrán que aparecer como lo que son: cómplices criminales de una derrota evidente..