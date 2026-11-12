Manifestaciones del sábado 14 de noviembre: ¿qué debemos esperar de esta nueva jornada de movilización?

La ira social no disminuye. Antes de la gran jornada de huelga del 17 de noviembre, convocada por la CGT, se celebrará una nueva jornada de movilización el 14 de noviembre. De hecho, varios colectivos convocan manifestaciones para el sábado en toda Francia, que deberían converger en procesiones comunes en algunas ciudades, en particular en París.

El Colectivo Infantil y el Movimiento 26 de Septiembre -que había organizado marchas climáticas ese día- convocaron en un foro conjunto a una manifestación el sábado “ para el presente y el futuro de los niños ” Y “contra la violencia contra niños y adolescentes”. Por el momento, el Movimiento 26 de Septiembre ha confirmado 90 movilizaciones y 32 movilizaciones infantiles figuran en el mapa colaborativo.

Varias organizaciones de derechos humanos también han convocado a una marcha contra el proyecto de ley sobre la presunción del uso legítimo de armas por parte de la policía, que, según ellos, equivale a “una licencia para matar”. Ante el llamado del colectivo SAVE (Alto a la Violencia de Estado), un “ gran marcha nacional » está prevista en París, mientras que también están previstas movilizaciones en Toulouse, Marsella, Orleans, Lyon, Chartres, Caen e incluso Toulon.

La coordinación de los “chalecos amarillos”, que desde el 17 de octubre contribuye a la organización de manifestaciones los sábados en toda Francia para denunciar el “coste de vida”llama, para su “Acto V”, a apoyar y participar en todas las movilizaciones realizadas este sábado 14 de noviembre. Un llamado al que se sumaron organizaciones juveniles aún movilizadas por mejores condiciones de estudio. El mapa colaborativo de coordinación de los “chalecos amarillos” enumera 164 manifestaciones en toda Francia el jueves por la mañana para el sábado.

“En muchos lugares, debido a la presión de las prefecturas, todas las movilizaciones (infantiles, contra la licencia para matar, contra el alto costo de la vida… Nota del editor) tendrán una ruta común o un único punto de reunión”indica Benjamin Ball, miembro de la coordinación de los “chalecos amarillos”. Este será probablemente el caso en la capital, donde el colectivo SAVE y el movimiento infantil convocan concentraciones en la plaza de la República, a las 13.00 horas. y 2 p. m. respectivamente.

En París, las diferentes organizaciones convocantes a manifestaciones iniciaron conversaciones junto con la jefatura de policía. Quieren un recorrido único para los distintos lemas, entre las plazas de la República y de la Nación, pasando por la plaza de la Bastilla.

“El objetivo es que no tengamos manifestaciones diferentes en París mientras tengamos demandas comunes”, explica Vincent Gautheron, secretario general del sindicato regional CGT, citando la defensa de los servicios públicos o la denuncia de “represión”. Según él, por parte de los sindicatos, en esta manifestación participarán las secciones de Isla de Francia de la CGT, el FSU y FO.