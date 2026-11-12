“Llamamos a un boicot total a CNews y a los medios de extrema derecha”: estudiantes y estudiantes de secundaria se niegan a “abrir nuestras puertas al odio”

En el contexto de la movilización estudiantil y de secundaria, la cuestión de la prohibición del canal de televisión CNews ocupó un lugar importante en el debate público de nuestro país. En efecto, la negativa de las organizaciones escolares y estudiantiles de la intersindical juvenil a hablar ante el micrófono de este canal dio nueva visibilidad a una petición pidiendo la prohibición del canal que alcanzó 1 millón de firmas este fin de semana.

Y con razón, CNews no se parece en nada a un periódico: es una máquina de propaganda de extrema derecha, un medio de opinión al servicio de las peores obsesiones de este campo: el gran reemplazo, la islamofobia, el racismo, el odio a los extranjeros, a los barrios obreros y a la juventud.

Todos los días, el discurso de odio y las teorías de conspiración aparecen como noticia. A la propaganda se le suma la mentira. El 23 de marzo, en el programa “100% politique”, se difundió información falsa cada cuatro minutos según el medio online Blast. CNews miente continuamente. Los comentarios gravísimos son tan numerosos que ya no los contamos, hasta el punto de presentar a Pétain como el “salvador de los judíos de Francia”.

Desde 2019, el canal acumula 27 llamadas al orden y 630.000 euros en multas, un récord en el audiovisual francés.

Los resultados son claros:

● 27 recordatorios a Arcom desde 2019

● 630.000 euros en multas acumuladas

● 52 sanciones contra C8 y CNews en 12 años, incluidas 16 solo para el año 2024

● 100.000 euros por comentarios discriminatorios contra argelinos, palestinos y musulmanes

● 100.000 euros por presentar el aborto como “principal causa de muerte”

● 150.000 euros por difundir comentarios inexactos, sin verificación ni contradicción

● 50.000 euros por información falsa sobre una sala de oración durante un viaje escolar

● 20.000 euros por comentarios escépticos sobre el clima, sanción confirmada por el Consejo de Estado

● Avisos formales repetidos por incitar a la discriminación

● Un fracaso estructural del pluralismo político, registrado por el Consejo de Estado en febrero de 2024

● Una investigación abierta por la fiscalía de París por insultos públicos racistas contra Bally Bagayoko.

Ante semejante historial, las multas ya no disuaden nada.

La provocación, la desinformación, la amalgama y la estigmatización son un método para que CNews aumente su audiencia. Las multas bajan, los emplazamientos se acumulan, la máquina no se detiene. Para un grupo como Bolloré, una multa no es una sanción, es un coste operativo, el precio a pagar para imponer su agenda en los hogares franceses.

No estamos pidiendo nuevas advertencias. Exigimos sanciones reales. Porque CNews no es un simple actor en el debate público: crea el terreno sobre el que prospera la extrema derecha. Trivializa las preferencias nacionales, normaliza el racismo y hace pasar por ideas de “sentido común” que la ley condena.

El ataque racista ocurrido en Trappes el 23 de octubre ilustra trágicamente las consecuencias de este clima. El autor del ataque había explicado en particular que quería “vengar a los mercaderes” saqueado el 17 de octubre atacando a personas “negro y árabe”. Según testimonios de sus familiares recogidos por Mediapart, el autor del ataque era un habitual del canal CNews y se hizo eco de los discursos de Pascal Praud y Éric Zemmour que asocian inmigración e inseguridad.

Cuando se repiten comentarios racistas para estigmatizar a una parte de la población en un canal de gran visibilidad, esto último contribuye a crear un clima de miedo y violencia del que hoy se alimenta la extrema derecha.

A pocos meses de las elecciones presidenciales, CNews está preparando el terreno ideológico para la extrema derecha. Cuando permitimos que los medios de comunicación hagan del odio un espectáculo cotidiano, no estamos defendiendo el pluralismo, lo estamos destruyendo. Por tanto, nuestra negativa no constituye en modo alguno un ataque a la libertad de prensa. La libertad de prensa protege a quienes informan, verifican, contradicen y corrigen. Elegimos quién nos habla y con quién hablamos y elegimos no abrir nuestras puertas al odio.

Frente a la extrema derecha y sus relevos, estamos rehabilitando el cordón sanitario. Los jóvenes que se movilizan hoy son antifascistas. Denunciamos las condiciones de vida en las que nos sumergen nuestros gobiernos pero también los discursos racistas que nos atacan. Denunciamos más ampliamente el imperio Bolloré, sus políticas ecocidas, su explotación del continente africano.

Un solo hombre posee ahora más de 50 títulos de prensa y organiza allí propaganda para servir a la agenda del Rally Nacional, incluso es propietario de las editoriales que producen nuestros libros de texto escolares. Esto no es pluralismo, es una concentración de poderes que amenaza la democracia.

Más de un millón de personas han firmado la petición pidiendo que CNews sea retirado de la radiodifusión francesa. El 10 de noviembre, la Comisión de Asuntos Culturales de la Asamblea Nacional decidió destituirlo. Esta clasificación no cierra nada: devuelve la responsabilidad a Arcom.

Después de años de sanciones, notificaciones formales y decisiones del Consejo de Estado, Arcom debe finalmente sacar todas las consecuencias de sus propias conclusiones y utilizar todos sus poderes para poner fin a la emisión de CNews. Mientras tanto, los jóvenes se están organizando. No hablamos con quienes nos odian y organizan el odio. Llamamos a un boicot total a CNews y a los medios de extrema derecha en todas partes. No cederemos.

Dondequiera que nos manifestemos, nos organicemos y nos pronunciemos, seguiremos cerrando la puerta a quienes difunden ideas nauseabundas. No hay micrófono para el odio. No hay plataforma para quienes dividen.

CNews no es un medio de comunicación, es un arma política al servicio de las peores ideas. Es hora de desarmarla.

Firmantes

La unión de estudiantes

El sindicato de escuelas secundarias (USL)