Adulterio, espionaje, caída del mercado de valores: el CEO de Nvidia, Jensen Huang, ahora en un asiento eyectable

Conmocionado por una relación extramatrimonial con una mujer china sospechosa de espionaje, Jensen Huang, jefe emblemático de Nvidia, está amenazado de desalojo. La junta directiva del número 1 del mundo en chips para inteligencia artificial (IA), se reunió este miércoles 11 de noviembre por la tarde para discutir su posible despido. El resultado de la reunión de los directivos del grupo de Santa Clara (California), cuya convocatoria causó asombro en Silicon Valley y más allá, aún se desconocía este jueves 12 de noviembre a las 10:30 horas.

Reconocible por su eterna chaqueta de cuero, Jensen Huang es una de las voces más influyentes de la industria. Defiende firmemente los llamados modelos de IA abiertos, libremente reutilizables y modificables, incluidos los chinos, y ve en ellos una sana competencia con los modelos cerrados de OpenAI (ChatGPT) o Anthropic (Claude). Lucha contra cualquier nueva regulación de la tecnología que pueda obstaculizar su deslumbrante progreso.

A sus 63 años, la estadounidense-taiwanesa Jensen Huang ha dirigido la empresa desde su creación en 1993, lo que la convierte en la principal diseñadora mundial de chips utilizados para entrenar y ejecutar modelos de IA. Sin embargo, si fuera despedido, conservaría su puesto de director, que sólo los accionistas pueden retirarle. No tiene sucesor designado.

El New York Times informó el miércoles que Jensen Huang estuvo involucrado en una segunda relación extramatrimonial, esta vez con una subordinada, la vicepresidenta de atención médica de Nvidia, Kimberly Powell. Dos testigos dicen que el ejecutivo y Kimberly Powell fueron filmados siendo cariñosos en un hotel de San José, California, durante una conferencia de Nvidia en marzo.

El Código de conducta de Nvidia establece que los empleados deben “evitar cualquier situación que pueda causar conflictos”notablemente el “relaciones personales”. Se anima a los empleados a respetar los valores fundamentales de Nvidia y adherirse a altos estándares éticos, dijo Jensen Huang en un memorando sobre el código de conducta de la empresa, según la BBC.

Nvidia no reaccionó a estas nuevas revelaciones, que llegan tres días después de que Jensen Huang se disculpara el domingo por la relación extramatrimonial que sacudió su poder en las últimas semanas. La confesión se refería, sin nombrarla, a su relación con Alice Huang (homónima no relacionada), alta directiva de Megaspeed, un cliente de Nvidia con sede en Singapur, sospechosa por la inteligencia estadounidense de ser una agente del Ministerio de Seguridad del Estado chino. La empresa está calificada como “nebulosa” por el diario económico “Les Echos”.

Sin un plan de sucesión planeado en Nvidia, y en caso de destitución de Jensen Huang, el camino estaría abierto a varios candidatos. Con más de 40.000 empleados, Nvidia podría optar por entregar las riendas de la empresa a un candidato de sus propias filas, incluido uno de los muchos subordinados directos de Jensen Huang. Las publicaciones comerciales a menudo citan a Colette Kress, directora financiera de Nvidia, como una opción obvia, aunque sólo sea porque ya forma parte de la alta dirección del gigante de los chips. Según Semafor, varios administradores están presionando para que ella asuma el cargo mientras tanto.

Ian Buck, otro ejecutivo de Nvidia desde hace mucho tiempo, supervisa los clientes del centro de datos de la empresa. Desempeñó un papel clave en el desarrollo del software que hace que los chips de Nvidia funcionen para sus clientes. La revista Business Inc. también cita a Bryan Catanzaro, vicepresidente de investigación de aprendizaje profundo aplicado en Nvidia, como candidato potencial.

También entre los nombres citados a menudo por los analistas se encuentran la hija de Jensen Huang, Madison, que se desempeña como directora senior de marketing de productos en Nvidia, y su hijo, Spencer, director de gestión de productos en la división de robótica de la empresa. También llama la atención Lisa Su: esta prima lejana de Jensen Huang tiene una valiosa experiencia como jefa desde hace mucho tiempo del gigante estadounidense de semiconductores AMD.

La junta directiva también podría recurrir a un (ex) jefe tecnológico. René Haas, un ex ejecutivo de Nvidia que se convirtió en director general de la empresa británica de diseño de chips Arm, es un candidato mencionado por la prensa especializada. El exjefe de Apple, Tim Cook, que dejó las riendas del grupo en septiembre, tras 15 años al frente, es también una de las personalidades con las que se podría contactar. También se mencionan los nombres de Eric Schmidt, exjefe de Google, y Hock Tan, director del grupo de semiconductores Broadcom.

Los accionistas de Nvidia presentaron el lunes una demanda colectiva contra Jensen Huang en California, acusándolo de no revelar información sobre la relación a los inversores. Tres presidentes de comités republicanos de la Cámara de Representantes piden que Jensen Huang sea escuchado a puerta cerrada el 18 de noviembre y amenazan con obligarlo a hacerlo. El Departamento de Justicia también está llevando a cabo una investigación criminal contra Megaspeed, según informa el “New York Times”.

La acción de Nvidia, que ya ha perdido una cuarta parte de su valor en poco más de un mes, cayó casi un 8% el miércoles en las operaciones electrónicas tras la sesión, después de haber cedido el martes su puesto de segunda capitalización mundial detrás de Apple en favor de Microsoft.