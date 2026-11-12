En Mississippi, los demócratas logran la hazaña en las elecciones intermedias, la primera desde 1989

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Los demócratas lograron un avance espectacular en el tradicionalmente conservador Mississippi al arrebatarle un escaño a los republicanos en el Senado de Estados Unidos, según las proyecciones de los medios de comunicación del miércoles 11 de noviembre. Scott Colom se convierte en el primer senador negro elegido en este estado sureño en casi un siglo y medio.

El fiscal de distrito de 43 años derrotó a la actual senadora republicana Cindy Hyde-Smith en las elecciones de mitad de período en las que los demócratas recuperaron mayorías en ambas cámaras del Congreso. Será el primer senador demócrata de Mississippi desde 1989.

En un discurso con referencias religiosas, el demócrata rindió homenaje el miércoles por la noche al activismo afroamericano y a Hiram Revels, el primer senador negro de Estados Unidos. Este pastor de reconocido talento oratorio, originario de Mississippi, sirvió entre 1869 y 1871 después de la Guerra Civil.

Su éxito, anunciado por varios medios estadounidenses como CNN, NBC y CBS, permitirá a su bando beneficiarse de al menos 55 de los 100 escaños del Senado. Los republicanos obtuvieron 44, mientras que en Alaska el recuento aún está en curso y el resultado es incierto.

Cindy Hyde-Smith, en el cargo desde 2018, admitió su derrota en un vídeo publicado en la plataforma X. “Si bien este no es el resultado por el que trabajamos y esperábamos, respeto la decisión de los votantes de Mississippi”declaró la parlamentaria de 67 años, felicitando al ganador. “Quiero felicitar a Scott Colom y desearle lo mejor mientras se prepara para asumir la tremenda responsabilidad de representar a nuestro gran estado”añadió el republicano.

CNN anunció la victoria de Scott Colom el miércoles, ocho días después de las elecciones, con el 99% de los votos escrutados: el demócrata obtuvo el 49,2% de los votos frente al 48,7% de su competidor republicano, con sólo 4.585 votos de diferencia.

La amplitud de la ola azul demócrata en el país, incluso en estados tradicionalmente republicanos, en un contexto de ira hacia el presidente Donald Trump y el aumento del coste de la vida, sorprendió a la mayoría de los observadores. “Scott Colom es la única persona que podría lograr esto. Lo supe nada más conocerlo”saludó el día X al líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer. Scott Colom debe convertirse en el primer senador negro de este antiguo Estado confederado desde Blanche Bruce (1875-1881), elegida tras la Guerra Civil.

Con esta victoria, los demócratas consiguieron en estas elecciones intermedias derrocar ocho escaños del Senado hasta entonces en manos de los republicanos, como en Kansas y Texas, que se consideraban inexpugnables.

Una goleada para Donald Trump, de 80 años, que el lunes volvió a lanzar acusaciones infundadas de fraude electoral. Habiendo perdido su bando el control de ambas cámaras del Congreso, el presidente se ve reducido a la impotencia legislativa durante los dos años que le quedan en la Casa Blanca.

Mississippi, que legalmente debe certificar sus resultados antes del 13 de noviembre, es el único estado de Estados Unidos que no prevé un recuento de votos en caso de resultados ajustados. Los candidatos podrían, sin embargo, solicitar la intervención judicial para contar los votos rechazados por irregularidades.