¿Por qué Burkina Faso rompe relaciones con Francia?

Después de varios años de frías relaciones, Burkina Faso anunció oficialmente su ruptura diplomática con Francia. El viernes, el régimen militar, que llegó al poder mediante un golpe de estado en septiembre de 2022, acusó a París de“Activismo incesante” contra sus intereses. “El gobierno de Burkina Faso informa a la opinión nacional e internacional que ha decidido romper sus relaciones diplomáticas con la República Francesa a partir del 26 de junio de 2026”según un comunicado de prensa leído el viernes en la televisión nacional.

La junta, encabezada por el capitán Ibrahim Traoré, denuncia “ ambiciones neocoloniales desplegadas con apoyo activo a redes subversivas y terroristas que están de luto por (el) país y el Sahel”.

Según el comunicado de prensa de la junta, esta decisión “apunta exclusivamente al marco institucional de las relaciones entre los dos Estados a nivel diplomático”. Ella “no pone en duda en modo alguno los vínculos históricos, humanos, culturales y sociales que unen al pueblo burkinés y francés”subraya el gobierno, que afirmó “su compromiso de garantizar la protección de los nacionales”.

Según informa “Le Monde”, las autoridades burkineses han fijado a Francia un plazo de siete días, a partir del 26 de junio, para cerrar su embajada en Uagadugú.

Este anuncio no es realmente una sorpresa ya que las relaciones entre Uagadugú y la antigua potencia colonial se han deteriorado desde que Ibrahim Traoré llegó al poder.

El detonante de esta ruptura fue el apoyo del eurodiputado francés Christophe Gomart (Partido Popular Europeo) -ex director de la inteligencia militar francesa hasta 2017- a la adopción, el 18 de junio, de una resolución del Parlamento Europeo sobre los ataques a las libertades fundamentales en Burkina Faso. El electo había denunciado en el hemiciclo una ” falla “ de la junta.

El lunes, el embajador de la Unión Europea (UE) en Burkina, Philippe Bronchain, fue citado a Uagadugú por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

La resolución del Parlamento Europeo se basa efectivamente en numerosos informes de ONG y asociaciones nacionales sobre el giro autoritario del régimen militar de Burkina Faso. Periodistas, magistrados y miembros de la sociedad civil han sido secuestrados y, en ocasiones, enviados al frente para luchar contra los grupos yihadistas. Recientemente, la junta dio una nueva vuelta de tuerca a sus disidentes, al arrestar a un imán influyente y a sus seguidores, y al suspender un importante sindicato de estudiantes.

El jueves, las autoridades militares también anunciaron que todos los estudiantes burkineses que deseen estudiar en el extranjero deberán obtener una autorización del Ministerio de Educación Superior.

El régimen de Burkina Faso ha seguido convirtiendo a Francia en el chivo expiatorio de las dificultades socioeconómicas (violencia yihadista, divisiones étnicas y estancamiento del desarrollo económico, etc.) que el país experimenta desde hace décadas. A partir de 2023, Burkina exigió la revocación del embajador francés en Uagadugú, Luc Hallade, denunció un acuerdo militar con París y obtuvo la salida del ejército francés, comprometido desde hace mucho tiempo en la lucha antiyihadista.

Ibrahim Traoré afirmó una vez que no había “Sin ruptura de relaciones diplomáticas” entre los dos Estados, pero el régimen ha aumentado sus invectivas contra Francia.

Además, varios medios de comunicación extranjeros, principalmente franceses, han sido suspendidos temporal o definitivamente: Jeune Afrique, los canales de televisión LCI, France 24 y TV5 Monde, o Radio France Internationale. Los corresponsales de los periódicos “Libération” y “Le Monde” fueron expulsados.

París reaccionó diciendo “arrepentirse” la decisión “hostil y sin fundamento” poder militar. esta decisión “Ilustra la preocupante deriva de las autoridades burkinesas”añadió el Ministerio francés de Asuntos Exteriores, añadiendo que el “Actualmente se están examinando las medidas de reciprocidad requeridas”.

Según el Ministerio francés de Asuntos Exteriores, más de 2.000 franceses están inscritos en el registro consular de Burkina Faso, mientras que más de 6.000 nacionales de Burkina Faso viven en Francia.

En 2023, Francia suspendió en particular su ayuda al desarrollo y su apoyo presupuestario, y luego la expedición de visados ​​para estudiantes de Burkina Faso, Malí y Níger, debido al cierre de los servicios consulares franceses en estos países, explicó.

Al mismo tiempo, Burkina –al igual que sus dos aliados sahelianos, Malí y Níger– ha recurrido a nuevos socios, especialmente militares, como Rusia, Turquía e Irán.