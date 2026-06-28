“No fuiste muy convincente”: el ataque lunar de un columnista de BFMTV contra un climatólogo

Hemos oído muchos comentarios desalentadores en directo durante la ola de calor que azotó a Francia la semana pasada: un gobierno que navega por la vista, entre discursos tranquilizadores y llamamientos a “bebe mucha agua”un presentador de televisión −Yann Barthès− que muestra un desprecio increíble por las personas que viven bajo techo, un partido de extrema derecha −la Agrupación Nacional− que intenta hacernos creer que el clima ha sido siempre su gran pasión… Por no hablar de Emmanuel Macron, que está lleno de satisfacción mientras el balance sanitario parece terrible. Mientras empezábamos a ver el final del túnel, cuando imaginábamos que podíamos respirar un poco, el columnista económico Emmanuel Lechypre se superó de mala fe.

Retrocedamos. El viernes, BFMTV -donde oficia Lechypre- recibió a Christophe Cassou. Al climatólogo, que contribuyó a varios informes del IPCC, se le pregunta sobre nuestra falta de preparación ante las olas de calor. ¿Cómo lo explica? “A los científicos no nos escucharon”se lamenta el investigador del CNRS en el set. Lechypre no está de acuerdo en absoluto y, molesto, dibuja: “No fuiste muy convincente”.. (sic) ¿Tenías calor? Entonces la culpa es de estos malos comunicadores. Un editorialista se atreve a todo y muchas veces así lo reconocemos.

¿No son convincentes los múltiples informes del IPCC, que dibujan varios escenarios dependiendo del grado de calentamiento y enumeran sus impactos regionales? ¿No son convincentes los informes del Alto Consejo para el Clima que documentan las vulnerabilidades de Francia? ¿No son convincentes los discursos públicos de Valérie Masson-Delmotte y otros que anuncian consecuencias terribles y en cascada en Francia?

No hay nada abstracto en estas publicaciones. Sin duda, estamos hablando de un aumento de las temperaturas globales, pero también de poner a sectores enteros de nuestras sociedades y economías bajo presión, límites a la adaptación y olas de calor cada vez más frecuentes, tempranas e intensas. Incluso en Francia. Todo está dicho claramente, todavía hay que saber escuchar. El cambio climático es probablemente uno de los fenómenos más documentados por los científicos. En este punto, la ignorancia es una elección.

Y si consideramos estos discursos poco convincentes, podemos recordar también lo que ocurrió en Francia en el verano de 2019, en el verano de 2022 o incluso en el verano de 2025: olas de calor y noches tropicales, sequías, terribles incendios forestales, miles de muertos por el calor. Muy concreto, en definitiva. Y un buen primer vistazo de lo que nos espera. ¿Dónde estaba Lechypre?

Este ataque parece tanto menos bienvenido cuanto que normalmente se hace la crítica contraria a los científicos: se burlan de su alarmismo presuposicional, de su discurso demasiado crudo, de sus advertencias demasiado alarmantes. En resumen, están haciendo demasiado. Y ahora serían demasiado… ¡abstractos!

Señalar hoy con el dedo la responsabilidad de los científicos es mostrar un enorme coraje… y es pasar por alto las verdaderas razones de nuestro inmovilismo colectivo: los equilibrios de poder económicos y políticos que gobiernan nuestras sociedades, las estrategias de negación de la fabricación desplegadas por los fabricantes, la desinformación de ciertos medios de comunicación.

¿Quién tiene el poder de actuar? Ciertamente no los científicos y menos aún los ecologistas, en quienes pudimos pensar la semana pasada, mientras escuchábamos ciertos debates televisados ​​sobre el aire acondicionado, que habían estado en el poder durante décadas en Francia, ¡eso se nos había escapado!

Sí, después de una crisis como la que acabamos de atravesar hay que realizar una forma de introspección. Pero es el organismo político el que debe cumplir, no el organismo científico. Invitada a hablar en un seminario gubernamental el 31 de agosto de 2022, después de un verano ya caluroso, Valérie Mason-Delmotte recordó a los ministros que “La carga mental de la lucha contra el calentamiento global no corresponde a los científicos. Sino a ellos, los políticos. “. Cuatro años después, el mensaje aún no ha llegado.