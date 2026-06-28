Ola de calor: las temperaturas finalmente vuelven a bajar, desde el miércoles se registran 1.000 muertes más de lo normal

Francia volvió a tener temperaturas más respirables este domingo 28 de junio, después de 11 días de ola de calor histórica y grandes tormentas, pero el efecto retardado del calor en el cuerpo mantiene a los hospitales bajo alta tensión. Además, desde el miércoles se han registrado más de 1.000 muertes adicionales a la situación normal.

La vigilancia roja sólo afecta a Alto y Bajo Rin, y el levantamiento está previsto para las 22.00 horas. En el momento álgido del episodio, el jueves, 72 departamentos se encontraban en el nivel máximo de alerta. El lunes, la mitad occidental del país deberá volver a la vigilancia verde contra las olas de calor, según Météo France. Isla de Francia, Alsacia, diez departamentos del este/sureste y Córcega siguen en alerta naranja.

“El aire más cálido se desplazará paulatinamente hacia el oriente del país; el aire más frío avanza desde el oeste y noroeste”explica el pronosticador en su boletín de las 6 de la mañana.

Un alivio para los millones de franceses afectados por este largo túnel de noches tropicales, durante las cuales la temperatura no baja de los 20°C. “Dormir de cuatro a cinco horas cuando necesito de seis a siete horas… Estamos tirando de la cuerda”confiesa Nelly Koebel, de 37 años, en el centro de Estrasburgo.

Gran parte de Europa sigue afectada por esta ola de calor, un fenómeno intensificado por el cambio climático, provocado principalmente por la quema de combustibles fósiles. El sábado se alcanzaron récords absolutos de temperatura en Alemania, Dinamarca y la República Checa.

El descenso de las temperaturas, que podría acercarse o incluso superar los 30°C en París y Marsella, estuvo acompañado el sábado por la noche por fuertes tormentas en varias regiones, con “ráfagas de viento muy fuertes”a “Actividad eléctrica marcada” y caídas de “granizo mediano a grande”según Météo France.

El Observatorio de Tormentas de Keraunos registró incluso una ráfaga de 145 km/h cerca de Blois (Loir y Cher) y cerca de 13.000 rayos en las últimas seis horas.

Más de 30 departamentos están en alerta naranja por tormentas, incluido París. La ciudad cerró sus parques, jardines y la zona de baño del canal Saint-Martin al final de la tarde. La final del Top 14 entre Toulouse y Montpellier en el Stade de France, cerca de París, fue interrumpida brevemente debido a las tormentas. Granizo de varios centímetros de diámetro también cayó sobre Yvelines, según imágenes difundidas en las redes sociales.

Si la ola de calor “paso atrás” en Francia, sus efectos sobre la salud “mantente delante de nosotros” durante “varios días”advirtieron el sábado los servicios del primer ministro Sébastien Lecornu. los casos de “deshidración”, “descompensaciones” enfermedades crónicas y “hospitalizaciones retrasadas” se mantendrá en un nivel elevado durante varios días, advirtió Matignon.

La Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) mencionó la actividad de emergencia “excepcionalmente alto” desde el final de la semana. El sábado, las visitas a la sala de emergencias fueron un 36% más altas que en un día normal, con un “Número todavía elevado de paros cardíacos”.

En Mosela, como en Isla de Francia, se activó el plan de emergencia sanitaria blanco, y el teniente de alcalde de la capital encargado de Salud, Antoine Alibert, evocó una “saturación excepcional” Establecimientos parisinos.

Desde el miércoles se han registrado en Francia mil muertes más de lo normal, anunció este domingo la agencia nacional de salud pública. “Desde el 24 de junio, se han producido alrededor de 1.000 muertes adicionales (cifras no consolidadas) (…) observadas en comparación con las muertes observadas en meses anteriores”un fenómeno que afecta principalmente a los mayores de 65 años, anunció Public Health France, citando también un aumento del 40% de las muertes sólo en el hogar.

En tanatorios hemos visto desde finales de semana “una saturación de cámaras funerarias, con gran disparidad según la región”explicó el sábado Gautier Caton, portavoz de la Federación Nacional de Funerales (FNF).

En París, las dos funerarias intramuros “ya no tenemos capacidad de recepción” y tuvo que referirse a los de los suburbios del interior, declaró a la Agencia France-Presse (AFP) la delegada general del FNF, Elisabeth Charrier.

Sin embargo, “Es un poco pronto para hablar de soluciones de gestión de crisis en condiciones como las de Rungis durante la ola de calor de 2003”que causó una fuerte impresión, añadió Gautier Caton.

Para Météo-France, “este episodio excepcional” de calor “supera al de agosto de 2003 en términos de intensidad y es equivalente en términos de duración”. La ola de calor de 2003 causó unas 15.000 muertes, lo que puso de relieve la inadecuación de muchos hospitales y residencias de ancianos. Durante el verano de 2025, el calor provocó 5.700 muertes, según Santé Publique France.

Para evitar mayores congestiones de emergencia, se emitieron 64 órdenes de prohibición de eventos deportivos y 14 de eventos culturales, según el ministro del Interior, Laurent Núñez.

Consecuencia indirecta de la ola de calor: los ahogamientos aumentan: desde el 18 de junio se han registrado 74 muertes, según la misma fuente.

En este contexto, muchos consumidores han huido de las tiendas y desde el miércoles se suceden las rebajas de verano. “un comienzo considerablemente frenado por la ola de calor”según el ministro de Comercio, Serge Papin, que decidió, junto con Sébastien Lecornu, ampliarlos “alrededor de una semana”.