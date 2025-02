Por qué Bayrou relanza el cambio en el modo de elección de alcaldes de París, Lyon y Marsella

Descifrado

El proyecto de ley macronista destinado a modificar el sistema de votación único de las tres ciudades más grandes de Francia fue relanzado por el Primer Ministro, que quiere que sea efectivo en 2026. Una medida que se divide a la izquierda … como a la derecha.





Perdidas entre las propuestas de leyes (PPL) nunca presentadas en la Asamblea Nacional, la reforma de la ley conocida como «Paris-Lyon-Marseille» (PLM) fue desenterrada por François Bayrou. El primer ministro fue favorable a la reanudación del texto, presentada en octubre pasado por los diputados macronistas parisinos Sylvain Maillard y David Amiel, de la tercera semana de marzo en la Asamblea Nacional, según información del «parisino» y el «punto» . Una aceleración que tiene como objetivo hacer que el cambio sea efectivo en las próximas elecciones municipales en 2026.





Una noticia que ha relanzado el debate eterno sobre la relevancia de un cambio en el sistema de votación único a las tres ciudades más grandes de Francia. Especialmente porque no tienen la misma organización: París es un departamento de la ciudad, Lyon, una ciudad metropolitana y Marsella, una ciudad simple. El tiempo también alimentó la sospecha de un «Magouille» dirigido a cambiar las mayorías de la izquierda. El hecho es que en ambos lados del espectro político, dependiendo de las ciudades, los apoyos son tan numerosos como los detractores, cada uno considerando ganar o perder en este cambio.





• ¿Qué es la ley PLM?





Actualmente, bajo la ley PLM del 31 de diciembre de 1982, las elecciones municipales en París, Lyon y Marsella tienen lugar por distritos o por sectores, no en la escala de la ciudad. Por lo tanto, los votantes votan por sus asesores municipales (o sector), parte de los cuales se sentarán en el Consejo Municipal del Ayuntamiento Central y elegirán al alcalde de la ciudad. Por ejemplo, solo los votantes del distrito 11ᵉ de París pudieron deslizar un boletín de Anne Hidalgo en 2020, donde se presentó la alcaldesa de París.









Esta ley había sido imaginada y defendida en la década de 1980 por el socialista Gaston Defferre, entonces ministro del interior y alcalde de Marsella. Objetivo: cambiar el sistema de votación de su ciudad para garantizar su reelección durante las elecciones municipales de 1983. Una misión realizada, ya que había sido reelegido con el 51.86 % de los votos contra Jean-Claude Gaudin. Desde entonces, el sistema único en las tres ciudades ha sido desafiado varias veces, a veces erróneamente, por resultados que no reflejan la voluntad popular. En su gente, los macronistas, por lo tanto, piden un regreso a «Principio democrático aplicado en los 35,000 municipios en Francia»a saber «Un parisino es igual a una voz, una lyonnais es igual a una voz, una marsella es igual a una voz».





• En París, los socialistas sospechan un derrame cerebral de datos





Desde que Rachida Dati fue con armas y equipaje en el campo presidencial, los socialistas parisinos han estado seguros de que el Ministro de Cultura ha hecho un «Trato» Con Emmanuel Macron para ser el candidato de la derecha y Macronie en París en 2026. Entre los elementos negociados: la adopción de una reforma de la ley PLM. «El presidente le había prometido, Asegura un asistente del ayuntamiento. Por lo tanto, Dati lo presiona para que lo adopte. »» Esto crearía una separación entre la elección del Consejo Municipal (del Ayuntamiento central) y la de los consejos del sector (o resolución) cuyo derecho piensa en beneficios.









En el ayuntamiento de París, el ejecutivo socialista afirma no preocuparse por tal cambio. El 18 de enero de 2024, incluso había presentado una simulación interna de las últimas tres elecciones municipales sin la ley PLM. Resultado: cada vez, la izquierda salía con unos 30 asientos más. La alcaldesa Anne Hidalgo, sin embargo, no se había privado de denunciar un «Hack electoral». Entre los ambientalistas, somos compartidos entre aplaudir una medición «Democrático» y un «Magouille» del gobierno para 2026. «El mensaje no está claro, no sabemos si la reforma es para ciudadanos o para ellosabordar Fatoumata Koné, líder de ambientalistas elegidos en el Consejo de París. Hubiera sido necesario tomarse el tiempo para conversar con todos. »» Especialmente desde que recuerda a un ecologista, “¡A pesar de la reforma, el derecho administró París durante diecinueve años! ».





• En Marsella, Payan establece sus condiciones, la derecha opuesta





En la ciudad de Marsella, el alcalde socialista Benoît Payan, por el contrario, dijo favorable a una reforma … desde 2026. «Siempre he sido favorable a lo que simplificamos las cosas»justificó en enero de 2024. Apoyo bajo condición desde que el concejal de Marsella militó por un «Sufragio universal directo»cuando la gente macronista desea mantener una boleta indirecta (el Consejo Municipal elige al alcalde). Para el socialista, una votación en toda la ciudad evitaría la aparición de bastiones rebeldes, mientras que el diputado Sébastien Delogu está a la vista del ayuntamiento. Del lado de la francia rebelde, precisamente, preferimos ser favorables a «Una votación de lista en la ciudad»Dixit el diputado del Ródano, Gabriel Amard.









En Marsella, el derecho es el más hostil a la reforma. «No tripatouille las eleccionesenfureció a Renaud Muselier, presidente Renaissance (ex-LR) de la región Provence-Alpes-Côte d’Azur, con «La Provence». Cambiar la ley PLM para complacer al personal parisino ignorando las otras dos ciudades es un desprecio total y renovado por la provincia. »» Es que la división de la ciudad en ocho sectores es bastante favorable a la derecha. Al final, en la segunda ciudad más grande de Francia, la reforma de PLM podría beneficiarse especialmente … en la manifestación nacional. Su supuesto candidato, el diputado Franck Allisio, fue administrado en la segunda ronda en una encuesta reciente.





• En Lyon, la mayoría hostil ecologista, la derecha dudosa





“No un Lyonnais está interesado en este tema. Este es un tema muy parisino. »» Así es como reaccionó el alcalde de Lyon en enero de 2024 al apoyo de Emmanuel Macron a una reforma de la ley PLM. «Salir es Gadget»había agregado el ecólogo Grégory Doucet, también denunciando un «Manipulación electoral» Más que un deseo «Trabajar en la representatividad y los fundamentos de la democracia». ¿François Bayrou tiene la intención de que cambie de opinión? En cualquier caso, el concejal está invitado el 7 de febrero en Matignon. El lunes, fue su asistente ambiental a cargo de la movilidad, Valentin Lugenstrass, quien dio una capa violenta en X: «El gobierno quiere debilitar los ayuntamientos del distrito de PLM, en una lógica de un tambor político que mira a París e ignora a Lyon y Marsella? No es para entender nada. »»









En la oposición correcta, decimos bastante favorable a una reforma. Ley de PLM «Se realizó en 1982 para permitir que la izquierda ganara las grandes ciudades»criticó al senador LR Etienne Blanc en noviembre de 2023. Un cambio atenuado por el alcalde LR del distrito 2ᵉ, Pierre Oliver: «Puede ser una buena idea, pero no creo que sea la prioridad o que cambie mucho. »» Siempre podrán confiar en el apoyo ciudadano: el 81 % de Lyonnais dijo que estaban a favor de un cambio en el sistema de votación, según una encuesta de IFOP realizada para «Lyon Capitale».