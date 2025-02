Informes

Más de 300 estudiantes de la Escuela de Ingeniería Entpe trabajaron durante dos días creando o enriqueciendo artículos de la Enciclopedia Colaborativa.





Al igual que la mayoría de los usuarios de Internet franceses (30 millones de visitantes únicos en diciembre de 2024 en Wikipedia, según Médiamétrie), los estudiantes de Ingeniería de Entpe, en Vaulx-en-Velin, cerca de Lyon, usan regularmente Wikipedia. Pero pocos contribuyen a ello. Cuando «Le TV BUS Canal de comunicación urbana» entrevistó a estudiantes y estudiantes (la escuela tiene casi igual, 49 y 51 %, niñas y niños) en su no participación, las respuestas fueron: «No nos sentimos legítimos», «No sé cómo hacerlo» o «No somos especialistas».





Sin embargo, Wikipedia es una enciclopedia de colaboración completamente abierta tan pronto como tenemos una conexión a Internet, y estos ingenieros de aprendices: la ENTPE (Escuela Nacional de Obras Públicas del Estado) se define como la escuela de «Planificación territorial sostenible» – podría participar perfectamente: por un lado, incluso en micro-sujetos, todos tienen sus habilidades o pueden agregar o verificar, documentando información. Por otro lado, Wikipedia tiene su parte de «trabajo pequeño» (corrección de ortografía, categorización de un artículo, enlace a otros idiomas, etc.) que cualquiera puede liderar, incluso si no tiene un conocimiento particular en la parte inferior de un artículo.





Para profanar la participación en la Enciclopedia, el ENTPE organizó un vasto hackathon (evento en torno a las contribuciones digitales) los días 27 y 28 de enero. Divididos en grupos de siete participantes, 323 estudiantes de primer y segundo año, de 21 o 22 años, trabajaron allí, apoyados por alrededor de treinta organizadores. Estuvieron presentes tres especialistas para apoyar a los neo-wikipedios, el consultor y entrenador Lucas Lévêque y dos «Wikipedios en residencia» (contribuyentes a los proyectos de Wikimédia en una institución cultural para capacitar y establecer vínculos entre los proyectos y la institución), Delphine Mountain y Pierre-Yves-Yves Beaudouin.







Scoobwiki, Wikiflapia, Wiki L’urson, Team y Ramzy … la creatividad a menudo exigente de los equipos estudiantiles para nombrar a sus grupos wikipedian. T. Hazelnut / «The New OBS»





Explicaron en el preámbulo los principios fundadores de la Enciclopedia, que son simples: no hay nuevos trabajos o muestras de opinión personal, neutralidad de punto de vista, licencia gratuita que permite el uso, modificaciones y difusión, y finalmente buenos modales entre los contribuyentes.





El Entpe ya había liderado a Hackathons dos veces, pero fue el primer dedicado a Wikipedia: una idea de Catherine Psilakis, directora del Departamento de Apertura y Proyectos. Los estudiantes tuvieron que trabajar en un grupo para elegir entre seis temas y sus subjetos vinculados a las enseñanzas del ENTPE: salud del suelo, democracia participativa, vehículos autónomos y transporte público, ciudad de fabricación, iluminación sostenible, materiales sostenibles y acústicos. A través de estos sujetos, Catherine Psilakis nos explica, «Se trata de acultuar a nuestros estudiantes a toda la investigación de la escuela y de difundir y compartir las habilidades, porque somos para los bienes comunes»subraya la que se tiene a sí misma Wikipedian desde 2014.









Por lo tanto, cada grupo ha examinado lo que Wikipedia contiene y lo que falta, en su tema. Luego, sus miembros documentaron, en línea o con fuentes impresas, para esto, una pequeña parte de la Biblioteca Entpe fue transportada en los pasillos del hackathon. Escuchamos a un estudiante preguntar «Algo sobre aislamiento acústico por ladrillos de cáñamo». Los estudiantes también cuestionaron a los tres especialistas antes mencionados, por ejemplo «En un artículo de Wikipedia en inglés, encontramos fuentes, ¿podemos recuperarlas?» »» (la respuesta es sí), «¿Podemos poner artículos de prensa como fuentes?» »» (Respuesta: Depende de la gravedad del título y la relevancia del artículo con el tema, pero del principio, sí).









La Biblioteca ENTPE, que tiene 14,000 documentos, ha movido parte para la documentación expresa de los estudiantes durante el hackathon. T. Hazelnut / «The New OBS»





El segundo día, los estudiantes dirigieron visitas de laboratorio y otros lugares en relación con sus sujetos por la mañana. Se trataba de recopilar la experiencia de los profesionales en el campo y también de recopilar fotos o videos vinculados a sus temas y obtenidos (una recomendación importante en Wikipedia para cualquier contribución es «citar sus fuentes»).





El grupo que se coloca en la «democracia participativa», por ejemplo, ha Met Representantes de Avas (una ambición de Vaux), una asociación que trabaja para integrar a los jóvenes desde Vaulx-en-Velin hasta la vida local y arrojar puentes entre el desarrollo de las políticas de la ciudad, la aglomeración y la región, y los jóvenes. Los tres representantes actuales de Avas respondieron con entusiasmo a una serie de preguntas, sobre la recepción de sus ideas, intercambios con instituciones, teniendo en cuenta discapacidades, ecología, etc. «Llevamos la voz de los habitantes», Explicado a los estudiantes Imane Amazouz, Avas, citando solicitudes transmitidas a funcionarios electos locales.





El martes por la tarde, las mesas redondas reunieron a expertos en tres temas: transporte gratuito o no, materiales de construcción reciclables, tierra cruda en obras públicas. Mientras tanto, un jurado, cuyos tres especialistas de Wikipedia, examinó el trabajo de los estudiantes y distinguieron en particular sus esfuerzos en tres artículos: democracia deliberativa, transporte urbano por cable y Urk World (una creación de artículos sobre este concepto desconocido: infraestructura subterránea abandonada, tales como cables y tuberías).









Encontrar la información, comparar, evaluar … para contribuir a Wikipedia, es esencial mencionar las fuentes. T. Hazelnut / «The New OBS»





Con sus más de 300 contribuyentes de aprendices, este hackathon fue uno de los mejores organizados en Francia alrededor de la Enciclopedia, dice Pierre-Yves Beaudouin, de una magnitud comparable a Otro mantenido en la UNESCO durante una duración más baja. Al final de estos dos días ocupados, se agregaron 48,000 palabras y 182 referencias en la Enciclopedia. Se han modificado treinta artículos y dos creados. Con estos principiantes, cuyos organizadores esperan que al menos parte se haya gustado participar en Wikipedia, la versión francesa del sitio (2 millones de artículos a mediados de 2018, 2.664 millones ahora) continúa su crecimiento, en la quinta fila en número en número de artículos en Wikipedia. La enciclopedia nacida en 2001 ahora tiene 64 millones, en 341 idiomas.